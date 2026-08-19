La ONU se suma en contra del podcast “Pláticas del Mal” por comentarios misóginos hacia jugadoras de Cruz Azul

El Club cortó definitivamente relaciones con los creadores y el proyecto de YouTube se quedó sin el respaldo comercial de su principal patrociNador después de los señalamientos misóginos. (Especial)

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La polémica por los desafortunados comentarios del pódcast “Pláticas del Mal” contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil escaló a nivel internacional con el firme pronunciamiento de ONU Mujeres.

El caso inició tras la goleada 10-0 que sufrió Cruz Azul ante América en la Liga MX Femenil, resultado que motivó insultos y descalificaciones por parte de Santiago Domínguez, Mike ‘Máquina del Mal’ y Criss Ángel ‘Babuino’ en su programa de YouTube.

La goleada 10-0 de América a Cruz Azul en la Liga MX Femenil detonó los insultos y descalificaciones en el programa de YouTube. (X/ @LigaBBVAFemenil)

El organismo sumó su voz al rechazo de diversos sectores que exigen frenar la violencia y la discriminación en el deporte mexicano ante las expresiones, consideradas inadmisibles y ofensivas.

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ONU Mujeres exige respeto y condena la misoginia en el deporte

La postura de la Organización de las Naciones Unides fue directa y enfática: “En el deporte se gana, se pierde, se acierta y se falla. Ningún resultado justifica los insultos, la humillación, la sexualización o la descalificación hacia las mujeres”.

El organismo internacional advirtió que los comentarios misóginos no son opinión ni entretenimiento, sino que reproducen estereotipos y refuerzan barreras para la participación de las mujeres en el futbol.

ONU Mujeres afirmó que ningún resultado en el deporte justifica insultos, humillación, sexualización o descalificación hacia las mujeres. 8Instagram/ @onumujeresmx)

Así, el contundente llamado fue dirigido hacia quienes generan contenido en redes y medios: ejercer la comunicación con responsabilidad y no usar plataformas para amplificar discursos de odio.

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Los comentarios que desataron la indignación

Los integrantes de Pláticas del Mal no se limitaron a la crítica deportiva. Durante una transmisión, calificaron el desempeño de las futbolistas como una “falta de respeto” para el club y afirmaron que “deberían correrlas a todas y dejarlas sin trabajo”.

Santiago Domínguez sugirió que las jugadoras serían más aptas para trabajar en un table dance, mientras que Mike y Criss Ángel sumaron comentarios sobre empleos domésticos o la apertura de perfiles en OnlyFans.

El resultado provocó una ola de críticas contra La Máquina y una controversial reacción de Santiago Domínguez, quien cuestionó duramente al plantel femenil.

Lejos de retractarse, los creadores defendieron sus dichos en emisiones posteriores, argumentando que “el futbol siempre ha sido de carrilla” y restando importancia al impacto de sus palabras.

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Clubes, autoridades y afición muestran su respaldo a Cruz Azul

El respaldo a las jugadoras y al cuerpo técnico de Cruz Azul Femenil se amplió con el accionar de instituciones, clubes y figuras del futbol mexicano. La reacción colectiva marcó un precedente en la lucha contra la misoginia.

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil condenaron públicamente los ataques y ofrecieron acompañamiento a las afectadas.

El entorno del futbol mexicano , aficionados, clubes como Pumas y periodistas como David Faitelson mostraron su solidaridad y exigieron sanciones ejemplares.

Cruz Azul implementó medidas de protección para su plantel y rompió vínculos de forma definitiva con los creadores del pódcast y sus patrocinadores.

Diferentes figuras e instituciones del futbol se pronunciaron ante el discurso de odio impulsado por los creadores de contenido. (Instagram / lizangeles07)

Aunado a ello, el programa perdió el apoyo comercial de su principal patrocinador y fue vetado del entorno institucional celeste.