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Estas es la fecha mínima que debe tener su pasaporte si quieres ingresar a México, Honduras o El Salvador: de no tenerla podrían negarte la entrada

No cumplir con estos requisitos puede significar la negativa de entrada, aun cuando el resto de la documentación se encuentre en regla

Primer plano de una mano sosteniendo un pasaporte mexicano verde con escudo dorado, frente a un oficial de arcilla en un aeropuerto con aviones borrosos.
La imagen muestra un pasaporte mexicano de diseño mejorado con el escudo nacional en dorado, siendo revisado por un oficial de aduanas en un entorno aeroportuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades migratorias de México, Honduras y El Salvador mantienen criterios específicos sobre la vigencia mínima que debe tener el pasaporte de quienes desean ingresar a su territorio.

No cumplir con estos requisitos puede significar la negativa de entrada, aun cuando el resto de la documentación esté en regla.

Con el aumento de viajeros y cambios recientes en regulaciones, conocer la fecha mínima de validez exigida resulta indispensable antes de planear cualquier viaje hacia estos países si eres mexicano.

Vista superior de múltiples pasaportes, algunos abiertos mostrando sellos y visas, con aviones de juguete y líneas punteadas sobre un mapa mundial.
Un collage de pasaportes, incluyendo varios estadounidenses, adornados con sellos migratorios, visas y pequeños aviones simbolizando la conectividad y el viaje global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas es la fecha mínima que debe tener su pasaporte si quieres ingresar a México, Honduras o El Salvador

Esta es la vigencia mínima que debe tener tu pasaporte para ingresar a México, Honduras o El Salvador:

México: El pasaporte debe estar vigente y en buen estado, pero no hay una fecha mínima obligatoria establecida sino que las autoridades migratorias exigen que el pasaporte cubra toda la estadía y la fecha de salida del país. El Instituto Nacional de Migración revisa caso por caso antes de autorizar el ingreso. Si el pasaporte no cubre la estadía, podrían negarte la entrada.

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Honduras: Se exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia para extranjeros que no pertenecen al bloque CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua). Si eres de fuera de esa región y tu pasaporte no cumple con ese plazo, podrían negarte la entrada.

El Salvador: También exige un mínimo de seis meses de vigencia en el pasaporte para la mayoría de las nacionalidades. Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar solo con su documento de identidad. Las autoridades son estrictas en el cumplimiento de este requisito y el ingreso puede ser negado si no se cumple.

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Tres pasaportes cerrados, uno verde y dos azules, sobre una mesa de madera. Se observan gafas y un vaso de café en el lateral derecho.
Tres pasaportes de México, Honduras y El Salvador reposan sobre una mesa de madera, cerca de una ventana y junto a unas gafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo renovar mi pasaporte en México

Para renovar el pasaporte mexicano en 2026, el proceso y requisitos son los siguientes:

  1. Reserva de cita Debes agendar una cita previa. Hay tres opciones:
    • Llamar al 1-424-309-0009
    • Mandar un mensaje de WhatsApp al mismo número
    • Utilizar el portal de MiConsulado
  2. Acudir personalmente Es obligatorio presentarse en la oficina el día de la cita con la documentación requerida.
  3. Documentos necesarios
    • Pasaporte anterior (en buen estado y vigente o recientemente vencido)
    • Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cédula profesional, etc.)
    • Comprobante de pago de derechos
    • En caso de querer incorporar el apellido de cónyuge: acta de matrimonio original
  4. Pago El arancel se paga en caja ese mismo día (tarjeta de débito, crédito excepto American Express, o efectivo exacto).
  5. Entrega El pasaporte renovado se entrega el mismo día, usualmente en una hora.

Costos (vigentes en 2026)

  • 1 año (solo para menores de 3 años): 44 dólares (en consulados de EE.UU.)
  • 3 años: 101 dólares
  • 6 años: 137 dólares
  • 10 años: 209 dólares

Las personas mayores de 60 años o con discapacidad pueden obtener un 50% de descuento. Para trámites de emergencia, hay un recargo del 30% sobre el costo de la vigencia elegida.

Renovación para menores de edad

  • Acudir con ambos padres o tutores, quienes deben presentar identificación oficial y firmar el formato OP-7.
  • Acta de nacimiento original del menor.
  • Identificación escolar, constancia médica (para menores de 7 años) u otra identificación aceptada.

Consulta información detallada y actualizada en el portal oficial de la SRE o tu consulado más cercano.

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