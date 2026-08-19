Suman nueva orden de aprehensión contra “El Florero” por corrupción de menores y violencia familiar. Fiscalía de Sonora.

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La Agencia Ministerial de Investigación Criminal ejecutó una nueva orden de aprehensión en reclusión contra Jorge Humberto “N”, alias “El Florero”, de 43 años, por los delitos de corrupción de menores y violencia familiar en perjuicio de una adolescente de 17 años en Puerto Peñasco, Sonora. El mandamiento judicial fue concedido el 17 de agosto por un juez de Control, tras el análisis de dos videos difundidos en redes sociales que permitieron fortalecer los datos de prueba contra el imputado, quien ya se encontraba privado de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el nuevo mandamiento deriva de las investigaciones realizadas después de la primera captura del imputado, ocurrida el 13 de agosto. El análisis de los materiales audiovisuales circulados en redes sociales aportó elementos suficientes para solicitar ante un juez la orden de aprehensión, misma que fue concedida el 17 de agosto de 2026.

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Dos hechos, dos cargos

Las indagatorias establecen que los cargos se sustentan en dos eventos distintos ocurridos en abril de este año.

El primero tuvo lugar el 17 de abril en la colonia Centro de Puerto Peñasco. Según la investigación, Jorge Humberto “N” agredió física y verbalmente a la adolescente durante una discusión, al sujetarla violentamente del cabello. Esta conducta quedó vinculada con uno de los videos difundidos en redes sociales, material que se convirtió en pieza clave de la investigación.

(Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora)

El segundo hecho fue documentado el 28 de abril en la playa El Tesoro. En ese lugar, las autoridades recabaron datos relacionados con una conducta de naturaleza sexual contra la misma adolescente, elementos que fundamentan el cargo de corrupción de menor incorporado a la carpeta de investigación.

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El video que detonó el caso

La grabación que circuló en redes sociales muestra a un hombre jalando del cabello y arrastrando a una joven que se encuentra de rodillas en el suelo, junto a una camioneta pick up negra con la puerta del piloto abierta, en plena vía pública de Puerto Peñasco.

Este video, tomado de redes sociales, documenta la detención de un hombre en la vía pública. El sujeto, con el rostro pixelado, es inicialmente visto de rodillas en el suelo cerca de un edificio con columnas. Varias figuras oscuras lo rodean. Posteriormente, el hombre es guiado hacia un vehículo oscuro con la puerta abierta, donde finalmente ingresa. El metraje corresponde a la aprehensión de 'El Florero', según información contextual. Se observa la presencia de humo o polvo en una de las secuencias.

Jorge Humberto “N” fue identificado por las autoridades como la persona que aparece en ese video. La difusión del material generó indignación pública y fue el detonador que llevó a la FGJES a intensificar las investigaciones sobre los hechos de abril, meses antes no denunciados formalmente.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, fue notificada de la captura del imputado. La FGJES mantuvo las diligencias correspondientes a la espera de que la adolescente identificara formalmente a su agresor y presentara la denuncia penal.

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La detención del 13 de agosto

Jorge Humberto “N” fue arrestado por primera vez el 13 de agosto en el cruce de la avenida Juventino Rosas y el callejón Simón Morúa, en la colonia Centro de Puerto Peñasco, durante una intervención de agentes de Seguridad Pública Municipal por una infracción de tránsito.

En el lugar, el imputado adoptó una actitud violenta. Primero insultó a los agentes y después escaló a la agresión física: empujó a uno de los oficiales, lo golpeó en el pecho y le propinó varios manotazos en el rostro.

Suman nueva orden de aprehensión contra “El Florero” por corrupción de menores y violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esos hechos, un juez de Control calificó como legal la detención y le formuló imputación por delitos contra servidores y funcionarios públicos. Durante la audiencia inicial, Jorge Humberto “N” solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juzgador fijó el 17 de agosto para la continuación del procedimiento. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada.

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Tres frentes penales, un solo imputado

Con la ejecución de la nueva orden de aprehensión, la FGJES avanza en la judicialización integral del caso. El imputado enfrenta ahora tres frentes penales de forma simultánea: violencia familiar, corrupción de menores y delitos contra servidores públicos.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó el mandamiento en reclusión, dado que Jorge Humberto “N” ya se encontraba privado de la libertad al momento de concederse la nueva orden. La acumulación de cargos refleja el alcance de las investigaciones realizadas a partir de su primera detención y del análisis forense de los videos.

La FGJES señaló que la nueva orden representa un avance en la persecución penal integral de los hechos relacionados con “El Florero”, nombre con el que el imputado es identificado públicamente desde que el video se viralizó en redes sociales.

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