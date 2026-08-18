Survivor México: quién sale eliminado hoy 18 de agosto

(SurvivorMx)

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El desenlace de Survivor México 2026 se acelera con una serie de eliminaciones diarias que definirán al grupo de finalistas.

Este martes 18 de agosto, el reality transmitirá su noveno “Juego de Extinción”, donde uno de los ocho concursantes restantes abandonará la competencia tras la salida previa de Aurélie.

La cuenta regresiva hacia la final ya comenzó y la expectativa crece en redes sociales, pues se ha filtrado el nombre del siguiente eliminado.

La eliminación ocurre en el marco de la semana decisiva del programa, en la que cada jornada implica una nueva salida hasta conocer al top cinco.

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El miércoles 19 y jueves 20 habrá nuevas eliminaciones; la semifinal se disputará el viernes 21 y la final, el domingo 23 de agosto.

Eliminaciones y dinámica en la recta final

La competencia individual ya marca el ritmo en la última semana. En el primer duelo de eliminación reciente, los participantes debieron competir por el “collar de inmunidad individual”.

Según reportes, Avril Andrade y Sahit Sosa lograron evitar la eliminación al ganar este beneficio, lo que los protegió de ser nominados en esta ronda.

El último enfrentamiento dejó fuera a Aurélie, quien perdió ante Julio Camejo en una prueba de construcción de torres con fichas.

Así, Aurélie se convirtió en la primera eliminada de la fase final, reduciendo la lista de supervivientes.

¿Quién será el próximo eliminado de Survivor México 2026?

La pregunta que domina entre los seguidores del reality es quién dejará hoy la competencia.

De acuerdo con filtraciones en redes sociales, ya circula el nombre del eliminado de este martes, aunque la emisión oficial del episodio lo confirmará, aparentemente sería Sheila Velázquez la eliminada hoy 18 de agosto en Survivor México.

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Hasta el momento, los concursantes que permanecen en la contienda son: Shada Hernández, Javier Márquez, Julio Camejo, Tzasna Carrasco, Sheila Velázquez, Sahit Sosa, Avril Andrade y Anahí Izali.

El hecho de que Aurélie haya sido eliminada en la jornada anterior aumenta la tensión en el grupo y redefine las estrategias de cara a las pruebas individuales.

Durante la emisión de hoy, el programa presentará el segundo “Juego de Extinción” de la semana, donde conoceremos quién será el noveno eliminado de la temporada. El resultado tendrá impacto directo en el camino hacia la final del domingo.

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¿Dónde y cuándo ver la final de Survivor México 2026?

La gran final de la cuarta temporada se transmitirá el domingo 23 de agosto a las 18:30 horas por Azteca UNO. El programa también está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus y mediante la aplicación de TV Azteca, donde los seguidores pueden revivir todos los episodios y seguir de cerca los últimos acontecimientos.

En resumen, Survivor México 2026 está en su semana definitiva: cada día un participante abandona la competencia rumbo a la definición del top cinco y la coronación de un nuevo campeón. Los nombres de los eliminados y de los finalistas se conocerán en las próximas jornadas, con la tensión en aumento y las estrategias al límite.

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