Rogelio Funes Mori se despide de la Liga MX con emotivo mensaje: “Hasta pronto, México”

El mellizo se despidió del Futbol Mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La semana pasada se dio a conocer que Rogelio Funes Mori dejaría de jugar en el Futbol Mexicano para comprender de una nueva etapa en el futbol de Chile, al ser el nuevo fichaje bomba del Club Deportivo Universidad de Concepción al firmar un contrató válido por los próximos 18 meses.

Días después del anuncio, el Mellizo se mostró en sus redes sociales para compartir un extenso mensaje, con dedicatoria para la Liga Mx y a nuestro país por todo lo bueno que le sucedió al delantero argentino naturalizado mexicano, a lo largo de los últimos 11 años.

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“Después de 11 años, llegó el momento de decir hasta pronto, México. Y cuesta muchísimo encontrar las palabras para despedirnos de un país que durante tantos años fue nuestra casa”, comienza la publicación que Rogelio Funes Mori compartió en su cuenta de Instagram.

“Llegamos con sueños, con ilusiones y sin imaginar todo lo que íbamos a vivir acá. México nos abrió las puertas desde el primer día y nos regaló mucho más de lo que alguna vez pudimos imaginar”, afirmó el jugador de 35 años que vistió la camiseta de: Rayados, Pumas UNAM, Club León y la Selección Nacional en el Mundial Qatar 2022.

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“Fueron 11 años de futbol, desafíos, alegrías, de momentos inolvidables y de vestir camisetas que siempre van a ocupar un lugar muy especial en nuestra historia: Rayados, Pumas, León y la Selección Mexicana. Gracias a cada club, a cada compañero, cuerpo técnico, trabajador y aficionado que fue parte de este camino. Gracias por el cariño y el respeto con el que siempre trataron a nuestra familia”, externó el Mellizo.

Además del plano deportivo, Rogelio Funes Mori destacó que vivir en México le trajo una de las mayores satisfacciones de su vida. “Nos regaló un hijo, orgullosamente Mexicano, hicimos amigos y construimos recuerdos para toda la vida”.

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El Mellizo jugó para Rayados, Pumas y León además de representar al Tri en el Mundial 2022 (Instagram / rogeliofm9)

“Vivimos momentos felices, otros difíciles, celebraciones, aprendizajes, despedidas y nuevos comienzos. Y en cada etapa hubo alguien que nos tendió una mano, nos abrió la puerta de su casa, compartió una mesa con nosotros o simplemente nos hizo sentir que pertenecíamos”, recalcó Funes Mori.

Por otro lado, el jugador veterano siente “ilusión” de comenzar una nueva historia en Chile con el Club Deportivo Universidad de Concepción, “pero también con un nudo enorme en la garganta por todo lo que dejamos, porque después de 11 años, México ya es parte de nosotros”.

“Gracias a nuestros amigos, a las familias que nos acompañaron, a cada persona que estuvo cerca y a todos los que de alguna manera fueron parte de nuestra vida durante estos años. Gracias, México, por recibirnos, por querernos, por permitirnos formar nuestra familia acá y por regalarnos tantos recuerdos”. dedicó el Mellizo.

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Aunque emprenderá el viaje de vuelta a Sudamérica, Rogelio Funes Mori remarcó que él y su familia dejan “una parte enorme de nuestro corazón en este país. No sabemos dónde nos llevará la vida después, pero sí sabemos algo: México siempre será nuestra casa y siempre vamos a volver”.

Y concluyo su mensaje con las frases de agradecimiento que se muestra a continuación: “Gracias por estos 11 años inolvidables. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto amor”.

Goleador histórico de Rayados de Monterrey

El Mellizo celebra uno de sus títulos de Concachampions (Instagram / rogeliofm9)

Rogelio Funes Mori se despidió del Futbol Mexicano después de haber hecho historia con el Club de Futbol Monterrey Rayados, con quien se consolidó como el máximo anotador del equipo regiomontano, tras marcar 160 goles, superando al exjugador chileno, Humberto Chupete Suazo.

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Su increíble desempeño en los Rayados de Monterrey le abrió las puertas de la Selección Mexicana de Futbol y para ser elegible Rogelio Funes Mori obtuvo su carta de naturalización, el 14 de junio del 2021 tras más se seis años de residencia en la República Mexicana.

Al ser hábil para el equipo Tricolor, rumbo a la Copa del Mundo en Qatar 2022, el antes seleccionador argentino, Gerardo Martino, convocó a Rogelio Funes Mori para ser uno de los tres centros delanteros de México en el campeonato de Oriente Medio.

Funes Mori se coronó en una ocasión con el Club de Futbol Monterrey Rayados en la Liga Mx, en el Torneo Apertura 2019, tras vencer en la final al Club de Futbol América, en tanda de penales, desde el Monumental estadio Azteca.

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Además, levantó la Copa Mx en 2017 y 2019-2020, aparte de celebrar el título de la entonces Liga de Campeones de la Concacaf en 2019 y 2021 para obtener boleto al Mundial de Clubes de aquellas ediciones; Funes Mori firmó tres goles en este torneo (dos en el año 2019 y uno en la versión del 2021)

Pasó del éxito al olvido

Funes Mori sufrió una grave lesión en su paso por los Universitarios. Crédito: IG/ @rogeliofm9

El nivel de Rogelio Funes Mori bajó considerablemente desde que el Club de Futbol Monterrey Rayados anunció la salida de su goleador histórico en 2023. Los Pumas de la UNAM contrataron al argentino naturalizado mexicano, pero no obtuvo el mismo éxito en CU.

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El artillero únicamente anidó en cuatro ocasiones al son de 53 partidos como jugador Universitario. Su paso por el Futbol Mexicano siguió en el Club León, donde su producción se redujo aún más, con sólo dos goles en 27 juegos disputados durante los últimos dos años.

Para entonces, el nombre de Rogelio Funes Mori se empezó apagar que ni la Selección Mexicana lo tomó en cuenta para formar parte del proceso camino al Mundial 2026. Por ello, decidió cerrar su capítulo en la Liga Mx para proseguir su carrera en la Primera División de Chile con el Club Deportivo Universidad de Concepción.

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Años de Rogelio Funes Mori en México

El Mellizo máximo goleador de Monterrey con 160 goles. EFE/Miguel Sierra.

Club de Futbol Monterrey Rayados : 2015/2023.

Pumas UNAM : 2023/2024.

Club León: 2024/2025 y 2025/2026.