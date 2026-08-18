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Descuido de Yahir en la Casa de los Famosos: Gema Garoa mira desnudo al cantante y asegura que “es la más bonita que he visto”

La actriz aseguró que le tiene “envidia” a la esposa del cantante

Yahir señaló que ganaba únicamente 700 pesos a la quincena
Yahir señaló que durante su estancia ganaba únicamente 700 pesos a la quincena (Captura de pantalla )
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La actriz Gema Garoa, compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México que vio a el cantante Yahir mientras tomaba su baño.

Garoa aseguró que es la más bonita que ha visto en su vida, además de señalar que “envidia” a la esposa del cantante.

La actriz aseguró que su intención en ningún momento fue espiar al interprete de “La locura”, señaló que la puerta del baño cuenta con un espacio bastante grande como para que alguien pueda ver.

Señaló que a pesar de que nunca lo hizo con esa intensión su vista la traicionó en ese momento por lo que pudo ver al actor mientras estaba desnudo.

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Gema se encontraba a un lado de la regadera en la que Yahir estaba tomando su baño y fue justo en el momento que el cantante abrió la puerta para tomar su toalla en el que la actriz lo vio.

La reacción de sus compañeros

El momento y la anécdota no pasaron desapercibidas, tanto Aldo Rendón como Karina Torres eran los habitantes más interesados en los detalles.

Rendón en forma de burla “maldijo” a su esposa: “Ay, maldita su esposa”.

Karina Torres se encontraba concentrada en los detalles que Garoa compartía sobre la situación.

La Licenciada no entendía cómo ocurrió la situación por lo que llenó a Gema de preguntas, limitándose a contestar con un “que rico”.

Los cuestionamientos sobre el cuerpo del cantante continuaron, por lo que Gema señaló que era demasiado grande: “Oigan, de actor p*rn*, una re*t* de actor”.

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Tras el comentario Aldo Rendón no se limito en señalar que deseaba verla también: “Ya, dile que nos la enseñe”.

Por su parte Moisés se limito a tachar a sus compañeros de locos, asegurando que no deberían estar espiando a los habitantes mientras se bañan.

Sin embargo, Gema señaló que no fue así y que “dios lo puso en su camino”, atribuyendo el momento a algo divino.

Señalando que por ser la líder de la semana “dios la premió” y que definitivamente esta es su semana.

Información en desarrollo.

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