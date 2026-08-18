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Gala Montes va contra Karime Pindter y desata nuevo conflicto en redes sociales

La actriz acusó a su excompañera de consumir grandes cantidades de Rivotril para mantenerse tranquila durante su temporada

Gala Montes arremetió en contra de Karime Pindter. (ViX)
Gala Montes arremetió en contra de Karime Pindter. (ViX)
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La actriz, Gala Montes volvió a arremeter en redes sociales contra una excompañera de La Casa de los Famosos México, esta vez contra Karime Pindter.

Gala acusó a Karime de haber consumido grandes cantidades de Rivotril durante su participación en la segunda temporada del reality de Televisa, lo que, según Montes, explicaría el comportamiento tranquilo que la influencer mantuvo durante su estancia en el programa.

Montes aclaró que ella, a diferencia de Pindter, únicamente tomaba un medicamento para dormir durante su paso por el reality.

La declaración llegó en medio de una ola de críticas del público hacia la actriz por los comentarios que ha hecho sobre la cuarta temporada del programa.

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Gala Montes señaló que Karime consumía grandes cantidades de Rivotril para mantenerse tranquila. (Instagram: @galamontes)
Gala Montes señaló que Karime consumía grandes cantidades de Rivotril para mantenerse tranquila. (Instagram: @galamontes)

Los señalamientos de Montes surgieron luego de que ella misma cuestionara públicamente la dinámica de la actual temporada de La Casa de los Famosos México.

Esos comentarios generaron una respuesta del público, que le recordó que durante su propia participación en la segunda temporada, la actriz tuvo actitudes agresivas ante distintas situaciones dentro de la casa.

Fue en ese contexto que Gala Montes lanzó la acusación contra Pindter, según la cantante y actriz, la tranquilidad que Karime proyectó durante el reality no fue espontánea, sino producto del consumo de un medicamento.

“No mames, güey, si yo hubiera fumado marihuana, güey, o sea, también. Karime se metió un chingo de Rivotril. O sea se metió como cuatro mil gramos de Rivotril, por eso estaba bien tranquila y no se metía con nadie. Ah, pues así yo también con un montón de Rivotril”.

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Sobre su propio consumo de medicamentos dentro del programa, Montes fue directa: “Sí, no mames. No, yo solo tomaba ahí para, para dormir, era lo único”.

El Rivotril es el nombre comercial del clonazepam, un medicamento de prescripción médica que pertenece al grupo de las benzodiacepinas y se utiliza principalmente para tratar trastornos de ansiedad y epilepsia. Su consumo sin supervisión médica está contraindicado.

Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024.
Estas declaraciones se unen a la serie de críticas que Gala Montes ha vertido hacia sus excompañeras. (Instagram: Briggitte Bozzo)

Una cadena de conflictos públicos que no cesa

El enfrentamiento con Karime Pindter se suma a una larga lista de roces que Montes ha protagonizado en los últimos meses.

La actriz, que cumplió 26 años el pasado 4 de agosto, ha encadenado polémicas que van desde conflictos familiares hasta enfrentamientos con figuras del medio del entretenimiento.

A finales de julio, Montes arremetió contra la conductora Mariana Echeverría en TikTok, donde insinuó que su transformación física se debía al uso de Mounjaro.

Montes señaló que Mariana Echeverría habría utilizado medicamentos para bajar de peso. (Redes Sociales)
Montes señaló que Mariana Echeverría habría utilizado medicamentos para bajar de peso. (Redes Sociales)

Semanas antes, protagonizó un cruce público con su excompañera de reality la actriz venezolana Briggitte Bozzo, a raíz de la defensa que esta hizo de la estilista argentina Laura Villa, quien insultó a aficionados mexicanos tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial 2026.

En ese episodio, Montes publicó en X: “La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte, por eso la mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”.

Bozzo respondió en transmisión en vivo y el intercambio se extendió a redes sociales.

Gala Montes también protagonizó un conflicto con el streamer Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, a quien acusó de grabarla sin su consentimiento durante una fiesta de influencers.

Zendejas respondió argumentando que asistió al evento con permiso de los organizadores.

Una mujer de cabello castaño rojizo mira hacia arriba en un vehículo, y un hombre con barba, gorra y capucha gesticula con un teléfono móvil en la oscuridad
La disputa entre Gala Montes y Maestro Shifu escala: posible denuncia en puerta. (Redes)

El conflicto con su madre

El choque más extenso de Montes sigue siendo el que mantiene con su madre y exmánager Crista Montes, quien la representó durante 18 años.

En agosto, la actriz realizó una transmisión en vivo donde acusó a Crista de acoso en su domicilio, la responsabilizó de cualquier daño que pudiera ocurrirle y aseguró que no volverá a entregarle dinero.

Adrián Marcelo pidió disculpas a la mamá de Gala Montes, Crista Montes. (Captura de pantalla)
Gala Montes cuestionó el destino del pago que supuestamente recibió su madre por parte de Adrián Marcelo. (Captura de pantalla)

También cuestionó el destino de un pago de un millón de pesos que, según ella, su madre habría recibido de Adrián Marcelo, su rival mediático desde La Casa de los Famosos México.

La rivalidad con Marcelo, que arrancó durante su convivencia en el reality, tampoco encontró cierre, en julio, Montes propuso una reconciliación condicionada a que la Selección Mexicana ganara el Mundial.

Tras la eliminación del equipo nacional a manos de Inglaterra, el influencer confirmó que no habrá acercamiento con Gala Montes.

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