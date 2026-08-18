Alana Flores reacciona a los ataques de Gala Montes en redes, “Ya supérame”

La influencer respondió a los ataques de Gala Montes en redes sociales, tras recordar la pelea que tuvieron en Supernova Strikers (Redes Sociales)

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Alana Flores no se quedó callada ante los recientes ataques de Gala Montes en redes sociales, en el que recordaba la pelea que sostuvieron en el evento Supernova Strikers en el 2025, siendo el combate estelar del evento de boxeo de creadores de contenido.

En aquella contienda que se celebró en el Palacio de los Deportes, la regiomontana se quedó con la victoria por decisión unánime, tras tres rounds muy disputados, en el que la diferencia de estatura no se vio reflejada.

Hace unas horas, Gala Montes recordó su preparación y estrategia para dicha pelea lanzando un insulto para Alana Flores, quien respondió con ironía ante la publicación de la actriz.

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El insulto de Gala Montes a Alana Flores en X

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán este domingo en el Palacio de los Deportes ( (X/Supernova Strickers))

En las últimas horas, Gala Montes recordó el día de su pelea contra Alana Flores en Supernova Strikers, y realizó algunas afirmaciones sobre su estrategia y preparación para la contienda, en una de esas publicaciones insultó a la creadora regiomontana.

“Parte de mi estrategia fue trabajar en silencio (para que la pend*** esta no viera nada y cuando iniciara la pelea no supiera ni qué pedo) y así fue. Fue cine, en efecto. Ojalá le hubiera dado más pin*** duro”, fue el mensaje de Gala en redes.

Además, Gala Montes dejó entrever que no quedó satisfecha con la decisión de los jueces de darle la victoria a Alana Flores.

Gala Montes aseguró que le arrojaron una navaja tras perder ante Alana en el Supernova (X/ @supernovaboxing)

La respuesta de Alana Flores a Gala Montes: “Supérame”

Luego de varias publicaciones al respecto de la pelea, la streamer respondió a los insultos con un par de comentarios: “Ya suéltame, supérame”, soltó Alana Flores en su cuenta de X, para después responder a un comentario de un seguidor: “Pues que tan duro le diste Alana para que no te olvide”.

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Alana Flores respondió con ironía retomando una afirmación que hizo Gala Montes tras la pelea, asegurando que no iba a hablar más de la streamer después de la contienda, pero ahora la está recordando.

“‘Después de la pelea nunca voy a volver a hablar ni saber de ella’, procede a dedicarme 10 tweets el último mes”, señaló la regiomontana.

¿Cómo fue la pelea de Alana Flores con Gala Montes en Supernova?

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova Strikers 2025 se realizó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El combate generó controversia desde antes de la función, principalmente por la diferencia de peso: Gala Montes registró 68.5 kilogramos en el pesaje, mientras que Alana Flores marcó 55.6 kilos. Esta diferencia provocó cuestionamientos sobre las condiciones del combate.

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Durante la pelea, Alana Flores se impuso de manera clara y ganó por decisión unánime. Las tarjetas de los tres jueces fueron 30-26 a favor de Flores. El evento estuvo marcado por las diferencias públicas entre ambas participantes antes de subir al ring, lo que sumó interés mediático al enfrentamiento.

Los últimos conflictos de Gala Montes

Este intercambio con Alana Flores no es el único que ha protagonizado Gala Montes en el último mes, ya que la actriz ha sostenido varias polémicas públicas.

Gala Montes, en una historia de Instagram, comparte espacio con otra mujer de cabello rojizo en un collage de video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí sus polémicas más recientes:

Acusaciones contra Karime Pindter: Este 18 de agosto, Montes arremetió contra su excompañera de La Casa de los Famosos México , acusándola de haber consumido altas dosis de un medicamento controlado (Rivotril) durante el reality para mantener una actitud tranquila. Montes aseguró que ella solo tomaba medicina para dormir.

Supuesto veto de Televisa: El 16 de agosto, la actriz afirmó que la producción de La Casa de los Famosos México le prohibió la entrada al foro para apoyar a su amiga Flor Vigna . Según su versión, el programa temía que ella causara un “caos” en el set, lo que interpretó como un veto directo por parte de la productora Rosa María Noguerón .

Relación con Eleazar Gómez: Durante su fiesta de cumpleaños el 4 de agosto, la presencia del actor Eleazar Gómez (quien tiene antecedentes legales por violencia familiar) desató fuertes críticas. Internautas la tacharon de “hipócrita” al contrastar su amistad con él frente a su postura contra la violencia de género y sus roces pasados con Adrián Marcelo .

Conflicto con su madre: Montes continúa una disputa pública con Crista Montes , su madre y exmánager. Recientemente la acusó de acoso domiciliario y de haber recibido un pago de un millón de pesos por parte de Adrián Marcelo, asegurando que no volverá a darle dinero.

Peleas con otros influencers: Ha protagonizado cruces con Briggitte Bozzo por defender a una estilista argentina y confrontó al streamer Maestro Shifu (Adriano Zendejas), a quien acusó de grabarla sin su consentimiento en una fiesta.