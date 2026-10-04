México

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

El deceso de una mujer con quien compartía nombre y apellido generó confusión en el círculo cercano de la actriz, quien radica en Miami

Mediante un video difundido en sus cuentas oficiales, la actriz Laura Flores desmintió su muerte luego de que una noticia en México encendiera las alarmas en su entorno más cercano.

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Laura Flores volvió a enfrentar una situación que ya conoce y que esta vez provocó preocupación entre sus familiares y amigos: la actriz fue dada por muerta en redes sociales después de que medios y cuentas digitales confundieran su identidad con la de una mujer que falleció en un accidente carretero en Tamaulipas.

La mujer fallecida también se llamaba Laura Flores y era conocida dentro del gremio de transportistas como “La Renegada”.

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Su muerte ocurrió durante la madrugada del 1 de octubre de 2026, tras un choque en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones sobre la carretera Victoria-Zaragoza.

Así surgió la confusión

La noticia sobre el fallecimiento de “La Renegada” comenzó a circular entre operadores de transporte, familiares y usuarios de redes sociales. Compañeros del gremio publicaron mensajes de despedida y algunas agrupaciones incluso anunciaron un homenaje con una caravana de tráileres.

Uno de los mensajes compartidos por el grupo Tirando la Quintilla describió a la transportista como una mujer que “hizo del camino su oficio y del volante su pasión”.

El problema apareció cuando algunas publicaciones de portales replicaron el nombre Laura Flores sin precisar que se trataba de una operadora de transporte de carga y no de la actriz mexicana.

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La confusión alcanzó al entorno de la intérprete, que comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas preocupadas por su supuesto fallecimiento.

Conocida como La Renegada, perdió la vida la madrugada del 1 de octubre
Conocida como La Renegada, perdió la vida la madrugada del 1 de octubre (Facebook / Jenny Villalobos )

Mensaje de Laura Flores

La actriz decidió aclarar personalmente lo ocurrido y explicó que se encontraba trabajando cuando comenzaron a buscarla.

“Me estoy enterando por amistades mías muy queridas que me están llamando preocupados. Yo estaba grabando y no podía atender el teléfono, pero veía mensajes”, relató Laura Flores.

La actriz incluso señaló que nuevamente había sido víctima de un rumor sobre su muerte.

“Otra vez me mataron en aparatoso accidente automovilístico. Otra vez me mataron”, expresó.

Flores confirmó que se encontraba bien y manifestó su molestia por la manera en que se difundió la información. “Amigos, estoy bien, estoy viva y no ha pasado nada”, afirmó.

La actriz agregó que se encontraba en medio de una jornada de grabaciones para Telemundo y pidió a sus seguidores tomar como referencia sus propias redes sociales cuando se trate de información sobre ella.

Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte.
Laura Flores se vio obligada a desmentir su muerte. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

No es la primera vez que la actriz niega su muerte

Laura Flores ya había atravesado una situación prácticamente idéntica en abril de 2025. En aquella ocasión, una falsa versión sobre su fallecimiento se propagó en redes sociales y obligó a la actriz a realizar una transmisión para demostrar que estaba viva.

“Es increíble que tenga que hacer esto. Nueve treinta y dos de la noche, abril seis, domingo 2025. Otra vez me andan matando en las redes, pero no, aquí estoy”, dijo entonces.

En aquella transmisión también cuestionó la difusión de información falsa: “No está padre lo que están haciendo, pero bueno, qué se le va a hacer”.

La nueva confusión ocurrió mientras otra Laura Flores, “La Renegada”, era despedida por sus compañeros del transporte de carga.

Mientras el gremio carretero prepara su homenaje póstumo, la actriz tuvo que aparecer nuevamente para dejar claro que el nombre que circulaba en las publicaciones no correspondía a ella.

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