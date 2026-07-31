La cifra histórica que Raúl Jiménez logra en Europa y solo Hugo Sánchez tenía

Raúl Jiménez alcanzó una marca histórica (REUTERS/Pawel Kopczynski)

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La trayectoria de los futbolistas mexicanos en Europa suele medirse por títulos, goles o actuaciones memorables. Sin embargo, existe otro indicador que refleja la capacidad de mantenerse al más alto nivel durante años: la permanencia.

En un entorno donde la competencia es constante y las exigencias físicas y deportivas aumentan temporada tras temporada, pocos jugadores logran construir una carrera extensa en las principales ligas del continente.

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Ahora, Raúl Jiménez ha alcanzado una marca que lo coloca en un grupo muy reducido de futbolistas mexicanos y que lo acerca aún más a la élite histórica del balompié nacional.

Raúl Jiménez alcanza una marca histórica en Europa

Con su continuidad en el futbol europeo para la temporada 2026-27, Raúl Jiménez alcanzará las 13 temporadas en Europa, una cifra que lo consolida en el olimpo de la regularidad y lo coloca por encima de varias de las máximas leyendas del futbol mexicano.

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El atacante surgido de las fuerzas básicas del América inició su aventura en el Viejo Continente en 2014, cuando fue fichado por el Atlético de Madrid. Aunque su paso por el conjunto español fue breve, posteriormente encontró estabilidad en el Benfica de Portugal, donde comenzó a consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más destacados de su generación.

Más adelante llegó su etapa más exitosa con el Wolverhampton de Inglaterra. Con los Wolves se convirtió en referente ofensivo, figura de la Premier League y uno de los futbolistas mexicanos más consistentes en el extranjero.

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Wolverhampton fue dónde Jiménez encontró su mejor momento (REUTERS/Peter Powell)

Incluso después de sufrir la grave fractura de cráneo en 2020, una lesión que puso en duda la continuidad de su carrera, Jiménez logró regresar a la competencia profesional y mantenerse en la élite.

La próxima campaña representará la número 13 para el delantero mexicano en Europa, superando la barrera de las 12 temporadas alcanzadas por figuras históricas de la talla de Hugo Sánchez y Carlos Vela.

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El dato adquiere mayor relevancia al considerar que muy pocos jugadores de nuestro país han logrado mantenerse durante tanto tiempo en la máxima exigencia de las ligas europeas.

Un legado que lo coloca entre los mexicanos más importantes del continente

La marca conseguida por Raúl Jiménez no solo refleja longevidad, sino también regularidad. Mantenerse durante más de una década en Europa exige adaptación a distintos estilos de juego, cambios de entrenador, competencia interna y exigencias físicas que suelen provocar que muchos futbolistas regresen antes a sus países de origen.

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Gracias a esta nueva temporada, Jiménez se colocará con 13 campañas disputadas en Europa, rebasando los registros históricos de Hugo Sánchez y Carlos Vela, e instalándose en el podio histórico.

Por delante en el balompié nacional únicamente aparecen Rafael Márquez, con 14 temporadas, y Andrés Guardado, quien ostenta el récord absoluto con 16 temporadas en el futbol europeo.

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Además de la duración de su carrera, el delantero también ha construido un legado respaldado por sus números. Durante su estancia en Inglaterra se convirtió en el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League, un reconocimiento que consolidó su nombre entre los futbolistas nacionales más exitosos en el extranjero.

Su recorrido por España, Portugal e Inglaterra también demuestra una capacidad de adaptación poco común.

Jiménez pasó apenas un año en el club madrileño, donde pasó la mayor parte en los banquillos, pero ahí comenzó su carrera en Europa (Foto: EFE)

A diferencia de otros jugadores que permanecen durante años en una sola liga, Jiménez logró competir en distintos contextos futbolísticos y mantenerse vigente pese a las adversidades.

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La historia de Raúl Jiménez en Europa continúa sumando capítulos importantes. Alcanzar las 13 temporadas en el futbol europeo lo coloca en la misma mesa de las referencias obligadas cuando se habla de mexicanos exitosos en el extranjero.

Más allá de los goles o los trofeos, la cifra refleja constancia, profesionalismo y una capacidad de resistencia que pocos futbolistas han demostrado. Con ello, el delantero sigue fortaleciendo un legado que ya lo ubica entre los nombres más importantes que México ha exportado al futbol internacional.

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