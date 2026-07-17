Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

La actriz Daniela Basso no se quedó callada ante los señalamientos por la foto de Jiménez en Isla Mujeres con la camiseta de Harry Kane. (Instagram)

La polémica que rodeó a Raúl Jiménez tras aparecer con la camiseta de Inglaterra durante sus vacaciones en Isla Mujeres se convirtió en uno de los temas más comentados por la afición mexicana en las úlimas horas.

El delantero portó la prenda con el dorsal 9 de Harry Kane tras el duelo de octavos de final del Mundial 2026, donde México fue eliminado por 3-2 en el Estadio Azteca.

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Raúl Jiménez portó la camiseta de Inglaterra con el número y el nombre de Harry Kane, jersey intercambiado tras el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Las imágenes se viralizaron en plena semana de la semifinal Argentina vs Inglaterra, lo que generó críticas por parte de aficionados y comunicadores. Ante ello, su esposa, la actriz Daniela Basso, decidió responder públicamente con un mensaje que buscó cerrar polémicas y reafirmar su identidad nacional.

La foto de Raúl que encendió la polémica

La publicación inicial en el Instagram de Basso mostraba a Jiménez disfrutando de sus vacaciones con la camiseta de los Tres Leones. Portar el jersey fue interpretado por muchos como una “traición directa” y un gesto de apoyo al rival que había eliminado al Tri.

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Comentarios como “Estás portando el jersey del que te quitó la oportunidad de pasar a cuartos... muy buen Mundial pero ¿dónde está tu honor? ” se difundieron ampliamente en redes.

El contexto emocional tras la eliminación de la Selección Mexicana hizo que la imagen se convirtiera en un debate sobre la identidad y sensibilidad deportiva en México.

Las fotos de las vacaciones en Isla Mujeres se viralizaron en la semana de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, desatando comentarios de aficionados contra el Lobo de Tepejí. (Instagram)

En este sentido, el momento fue un reflejo de cómo en las redes una publicación aparentemente inocente se puede transformar en motivo de juicio nacional por el peso de los símbolos en el futbol.

La respuesta de Daniela Basso

Ante las críticas, Daniela compartió nuevas imágenes de Raúl usando la camiseta de Corea del Sur, acompañadas de un mensaje contundente: “Somos 100 por ciento mexicanos, amamos nuestro país, los jugadores dieron la vida y el alma en el Mundial, la rivalidad es en la cancha no fuera de ella.”

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Además, recordó que la nación británica ha sido durante mucho tiempo parte importante de su vida familiar: “Aunque nos dolió perder contra Inglaterra, es también un país que nos ha dado mucho, en el que hemos vivido años y gente que nos ha recibido con los brazos abiertos".

La actriz cerró con un llamado directo: “Personas con micrófono en mano deberían fomentar la paz y la increíble unión que provoca el futbol en el mundo”.

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