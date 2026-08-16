Refuerza videovigilancia de Morelia con más de 7 mil cámaras conectadas al C4

C4 en Morelia, Michoacán (Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Michoacán/FB)

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El municipio de Morelia reforzó su estrategia de seguridad con una red de 7 mil 800 cámaras de videovigilancia conectadas al C4, infraestructura que permite monitorear distintos puntos de la capital michoacana y apoyar la identificación de personas relacionadas con hechos delictivos.

El alcalde Alfonso Martínez Alcázar informó que, del total de dispositivos enlazados al sistema de vigilancia, mil 900 cámaras pertenecen al municipio, mientras que alrededor de 6 mil son equipos particulares que ciudadanos han autorizado conectar al centro de monitoreo.

Martínez Alcázar sostuvo que, con esta infraestructura, Morelia se ha convertido en la ciudad con mayor número de cámaras de videovigilancia por habitante en el país, como parte de una estrategia para fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

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Incidencia delictiva de Morelia

El alcalde dijo que también destacó una reducción en diversos delitos registrados en la capital michoacana.

Entre 2021 y 2025, señaló, los homicidios disminuyeron 22 por ciento, mientras que el robo a casa habitación tuvo una reducción de 13 por ciento y el robo a comercio cayó 36 por ciento.

Asimismo, informó que durante ese periodo las autoridades lograron la recuperación de casi 3 mil vehículos y concretaron la detención de 2 mil 767 personas relacionadas con diferentes hechos delictivos.

El gobierno municipal atribuye parte de estos resultados al fortalecimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas por las corporaciones de seguridad y a una mayor coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales.

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C4 fortalece coordinación entre corporaciones

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Michoacán/FB)

El sistema de videovigilancia forma parte del fortalecimiento del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C4) de Morelia, puesto en marcha por el Gobierno de Michoacán en marzo de 2026.

El centro fue construido con una inversión estatal de 41 millones de pesos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la coordinación operativa de las instituciones de seguridad.

En su momento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el C4 permitiría monitorear la ciudad en tiempo real y facilitar la coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales.

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La infraestructura fue presentada inicialmente con 5 mil 800 cámaras de videovigilancia conectadas al sistema y mil 900 cámaras municipales integradas, cifras que posteriormente se han ampliado.

Más presencia federal en Michoacán

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia elevó a 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la entidad michoacana (especial)

El reforzamiento tecnológico de Morelia ocurre en paralelo con un incremento del despliegue de fuerzas federales en Michoacán.

A nivel estatal, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia elevó a 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas el despliegue federal en la entidad desde finales de 2025.

En las últimas horas, se registró en la entidad la muerte de tres civiles y un adolescente resultó lesionado luego de un enfrentamiento armado y elementos de la Secretaría de la Defensa, registrado sobre la carretera La Piedad-Zamora, en el municipio de La Piedad.

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Por igual, se dio la detención de contra el director y tres elementos de la Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, por su presunta vinculación en hechos de desaparición de personas.

La operación se realizó de manera conjunta con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.