México
Agregar Infobae enGoogle

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, revisa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de hoy para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

PUBLICIDAD

Buena calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Buena”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Bajo".

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

PUBLICIDAD

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Buena

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)
De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país.

Identificada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Refuerza videovigilancia de Morelia con más de 7 mil cámaras conectadas al C4

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia elevó a más de 10 mil elementos de la GN y las Fuerzas Armadas

Refuerza videovigilancia de Morelia con más de 7 mil cámaras conectadas al C4

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 15 de agosto

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 15 de agosto

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 16 de agosto en Jalisco?

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy domingo 16 de agosto en Jalisco?

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 16 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 16 de agosto

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este domingo 16 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este domingo 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a 2 en Mazatlán con 19 armas largas, más de 15 mil balas y equipo táctico

Detienen a dos policías municipales de Acapulco por homicidio calificado

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los nominados temen por una doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los nominados temen por una doble eliminación

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? La actriz reacciona a rumores de ruptura con un video

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su cuerpo con un video desde el gimnasio

Mariana Echeverría no tiene “fomo” por quedar fuera de Me Caigo de Risa y lanza duras críticas al elenco actual

DEPORTES

México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil

México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil

Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO el encuentro por el pase a los Juegos Olímpicos entre México Femenil y Gran Bretaña

¿Por qué la afición del Wolverhampton identifica a Raúl Jiménez con la canción “Sí, señor”?

Penta lanza advertencia a Roman Reigns rumbo al Raw en CDMX: “Te voy a enfrentar cara a cara”

Julián Quiñones demuestra su amor a Atlas con emotivo mensaje por su 110 aniversario