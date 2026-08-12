Infusión de salvia: una alternativa para cuidar la garganta

Salvia: beneficios para la garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunos adultos buscan en la infusión de salvia una opción para aliviar molestias leves de garganta, apoyándose en la tradición y en el respaldo parcial de organismos como la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa del NIH.

Esta planta, utilizada desde hace siglos, se emplea hoy en día como complemento a los cuidados médicos convencionales, aunque su eficacia clínica directa aún no ha sido confirmada mediante grandes ensayos con infusiones.

La recomendación institucional es limitar su uso a periodos cortos, siempre en adultos sanos y nunca como sustituto de tratamientos médicos comprobados.

Postura institucional sobre la salvia

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce el uso histórico de las hojas de Salvia officinalis para tratar irritaciones leves de la boca y la garganta.

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Esta validación aparece en la monografía comunitaria sobre la planta, donde se sostiene que el empleo moderado de infusiones puede considerarse seguro para la mayoría de los adultos sanos.

El documento oficial, sin embargo, advierte que la exposición a tuiona —un componente neurotóxico presente en la salvia— debe limitarse a seis miligramos diarios y por no más de dos semanas, descartando el uso de aceites esenciales de salvia como única base de preparados medicinales debido a los riesgos asociados.

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce el uso histórico de las hojas de Salvia officinalis para tratar irritaciones leves de la boca y la garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia y precauciones

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos coincide en señalar que la salvia es probablemente segura en cantidades alimentarias o en infusiones ocasionales.

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La institución aclara que solo existen pequeñas cantidades de investigación sobre su eficacia real contra el dolor de garganta y que su uso debe considerarse complementario, nunca sustitutivo, de los fármacos y medidas recomendadas en guías clínicas.

Además, el centro enfatiza la importancia de evitar dosis altas o prolongadas, sobre todo en embarazadas, lactantes y personas con antecedentes neurológicos, debido al riesgo potencial de tuiona.

Ensayos clínicos y extrapolación farmacológica

Al analizar la evidencia clínica, los estudios más robustos disponibles se centran en sprays farmacéuticos de extracto de salvia, no en infusiones.

Uno de los ensayos, liderado por Hubbert y colaboradores, indicó que el spray de salvia redujo el dolor de garganta con una eficacia superior al placebo y comparable a productos sintéticos como la lidocaína.

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Sin embargo, tanto la Agencia Europea de Medicamentos como el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa aclaran que estos datos no pueden extrapolarse de manera automática a la infusión tradicional, ya que las concentraciones y la vía de administración difieren notablemente.

Es importante evitar dosis altas o prolongadas de la infusión de salvia, sobre todo en embarazadas, lactantes y personas con antecedentes neurológicos, debido al riesgo potencial de tuiona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de salud y recomendaciones de autocuidado

El Servicio de Salud del Reino Unido, aunque no menciona la salvia de forma explícita en sus guías para dolor de garganta, recomienda medidas de autocuidado como hidratación, descanso, analgésicos de venta libre y gárgaras con agua salada.

Estas estrategias, respaldadas por la experiencia clínica, constituyen la primera línea de atención para síntomas leves y autolimitados.

Seguridad, precauciones y límites de uso

Las instituciones revisadas coinciden en que la infusión de salvia puede considerarse segura cuando se emplea en cantidades moderadas y durante pocos días.

Sin embargo, desaconsejan su uso prolongado, en grandes cantidades o en grupos vulnerables, como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, debido a los posibles efectos adversos de la tuiona.

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El Comité de Medicamentos Herbales de la Agencia Europea de Medicamentos fue especialmente enfático al concluir que los preparados basados exclusivamente en aceite esencial de salvia presentan un balance riesgo-beneficio negativo.

Recomendaciones y advertencias para el consumo seguro de la infusión de salvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de salvia, por tanto, se sitúa como una alternativa complementaria y razonable dentro de los cuidados integrales para la garganta, siempre y cuando se respeten las pautas de seguridad y se combine con otras medidas avaladas por la evidencia médica.

Su uso puede formar parte de un enfoque tradicional y culturalmente aceptado, pero no sustituye la consulta médica ni las intervenciones farmacológicas cuando estas resultan necesarias.