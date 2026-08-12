Clara Brugada supervisa la rehabilitación eléctrica del mercado La Merced

Clara Brugada afirmó que los mercados públicos son prioridad y que en dos años la administración capitalina les ha destinado cerca de 600 millones de pesos. Crédito: X/@SOBSECDMX

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La jefa de Gobierno Clara Brugada supervisó este 11 de agosto en La Merced la rehabilitación de la instalación eléctrica de la Nave Menor, una obra de 40 millones de pesos que, según informó, busca prevenir riesgos en el mercado y se acompaña del arranque de un programa de seguridad y del anuncio de una Utopía en la Plaza Merced 2000.

El proyecto urbano se instalará en 17 mil metros cuadrados hoy desocupados dentro de La Merced. La mandataria dijo que ese espacio se transformará para atender a personas que trabajan, viven y transitan en la zona.

Brugada señaló, de acuerdo con el comunicado la Jefatura de Gobierno de la CDMX, que los mercados públicos son una prioridad de su administración y afirmó que en dos años el gobierno capitalino les ha destinado cerca de 600 millones de pesos. Explicó que la intervención en la Nave Menor forma parte de una estrategia preventiva, luego del incendio ocurrido en la Nave Mayor.

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“Esta inversión es prevención, esta inversión es garantizar que los mercados públicos van a funcionar y funcionar bien”, dijo la mandataria al referirse a la condición en que operaba el sistema eléctrico.

La Nave Menor recibió un nuevo sistema eléctrico tras un censo a más de 635 locatarios

Raúl Basulto Luviano informó que la modernización eléctrica concluyó tras un censo a más de 635 locatarios para medir consumo y diseñar un proyecto integral. Crédito: X/@SOBSECDMX

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que la modernización de la instalación eléctrica ya concluyó en coordinación con Sedeco. Antes de ejecutar la obra, precisó, se levantó un censo entre más de 635 locatarios para conocer el consumo de energía de cada establecimiento y diseñar un proyecto integral.

Los trabajos incluyeron la adquisición y colocación de un nuevo transformador eléctrico, además de más de 39 tableros para distribuir la carga entre los locales. También se renovaron luminarias, contactos y apagadores para dejar una instalación completa con capacidad de acompañar la operación del mercado durante las próximas décadas.

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Basulto añadió que las labores se realizaron sobre todo en la noche y madrugada para evitar el cierre del mercado. También destacó la colaboración de la Mesa Directiva y de la alcaldía para mantener la actividad económica en operación normal.

La titular de Sedeco, Manola Zabalza Aldama, indicó que la rehabilitación contribuye a consolidar la Nave Menor como un espacio digno y seguro. Añadió que el mercado tiene más de 600 locales y genera alrededor de 3 mil empleos directos.

La Merced entra a una estrategia de seguridad con foco en la extorsión

Las labores de rehabilitación se realizaron en la noche y madrugada para evitar el cierre del mercado. Crédito: X/@SOBSECDMX

Brugada informó que a partir de este día inicia una estrategia de seguridad en los mercados ubicados alrededor de La Merced, entre ellos la Nave Mayor, la Nave Menor y el Casetón. El plan contempla labores de investigación y atención a las causas para contribuir a la construcción de paz en la zona.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que el Mercado de La Merced se convirtió en una zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz. Precisó que habrá atención especial a la prevención y combate de la extorsión.

Vázquez agregó que la dependencia trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina para fortalecer las investigaciones y proteger a comerciantes, trabajadores e inversionistas. La medida se suma a las acciones de infraestructura y recuperación de espacios públicos anunciadas para el polígono.

El Mercado de La Merced prepara una nueva Utopía

El paquete de acciones en la zona combina recuperación urbana, servicios comunitarios y mejoras para el comercio en uno de los puntos más emblemáticos de la capital. Crédito: X/@SOBSECDMX

Clara Brugada también adelantó que uno de los espacios comerciales de la zona será transformado para convertirse en un modelo de mercado público para la CDMX. En ese mismo paquete ubicó la futura Utopía en Plaza Merced 2000, un proyecto que, dijo, fue solicitado por vecinos durante una audiencia del Zócalo de Gobierno Ciudadano.

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“Tenemos 17 mil metros cuadrados desocupados para servicios de todas las personas que trabajan, habitan, pasan y transitan por La Merced”, expresó Brugada sobre ese terreno. Añadió que los trabajos para desarrollar la Utopía están próximos a iniciar.

La mandataria sostuvo que La Merced concentra una intensa actividad comercial y la describió como “el corazón cultural y económico” de una de las formas más populares de desarrollo de la CDMX. Señaló que las obras de infraestructura, seguridad, prevención y recuperación de espacios buscan fortalecer ese papel.