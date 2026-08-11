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¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de agosto? Sin servicio L7 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este martes 11 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

16:12 hsHoy

Metrobús CDMX

Debido a movilizaciones sociales en la capital, la Línea 2 del Metrobús opera con circuitos reducidos: brinda servicio en los tramos de Tepalcates a Etiopía y de Tacubaya / Rojo Gómez a Etiopía. Por el momento, la estación Nuevo León se encuentra sin servicio, al igual que la Ruta a Colonia del Valle, por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones y anticipar sus traslados.

14:48 hsHoy

Metrobús CDMX

Debido a la presencia de movilizaciones sociales en la Ciudad de México, la Línea 7 del Metrobús presenta modificaciones temporales en su recorrido y opera únicamente en dos tramos: de Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta, y de Campo Marte a El Ahuehuete. Por esta razón, el servicio se encuentra suspendido e interrumpe su paso en el tramo que comprende desde la estación Hidalgo hasta Hamburgo, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones e itinerarios alternos.

14:17 hsHoy

Metro CDMX

Las líneas 3, A y B presentan retrasos de más de 15 minutos. Ante esta situación, usuarios en redes sociales se quejaron del servicio y exigen que se envíen más trenes para poder satisfacer la demanda.

12:28 hsHoy

Metro CDMX

Las líneas 3, 8 y B del STC presentan retrasos de más de 15 minutos, reportan usuarios en las redes sociales. Piden a las autoridades enviar más unidades para agilizar el servicio.

11:34 hsHoy

Línea 6 y Línea 7 del Metrobús con afectaciones

El Metrobús de la Ciudad de México reporta este martes 11 de agosto afectaciones en dos líneas.

La Línea 6 opera de forma parcial por eventos temporales y obstrucción de carril: hay servicio entre El Rosario y Deportivo 18 de Marzo, y entre Martín Carrera y Villa de Aragón, pero sin servicio entre La Villa y Gustavo A. Madero, ni en el tramo Lindavista-Vallejo en dirección a Villa de Aragón.

La Línea 7 también opera de forma parcial: hay servicio entre Campo Marte y Talismán, pero sin servicio entre Indios Verdes y Garrido.

11:31 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este martes 11 de agosto.

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