Detectan brote de tuberculosis en ceresos de Nuevo León

La titular de la CEDHNL denunció que los 34 casos de tuberculosis en ceresos de Nuevo León no han sido atendidos como se debe. Crédito: Hora Cero

Guardar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) reportó la detección de un brote de tuberculosis en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), que afecta a 34 reclusos.

Sin embargo, lo peor del caso, denunció la Comisión, es que las autoridades penitenciarias de Nuevo León impiden que los reclusos tengan acceso a atención médica adecuada, así como a la protección de su integridad física y legal.

Este martes, en conferencia de prensa, Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, informó que a los pacientes en cuestión se suman otras personas privadas de su libertad, fallecidas entre el 2000 y 2005 por la misma enfermedad al carecer de la atención médica debida.

PUBLICIDAD

“La tuberculosis es una enfermedad contagiosa, pero que puede ser tratada y curada, pero se requiere un cuidado médico prolongado por más de ocho meses y acceso a los tratamientos y medicinas apropiadas”, dijo la funcionaria.

Por negligencia en los casos de tuberculosis, exigen sanción contra comisario estatal

Durante la comparecencia ante medios de comunicación, Méndez Arellano hizo pública la recomendación 17/2006 dirigida al secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, para que extienda una sanción administrativa al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez Acevedo.

La funcionaria relató que Ramírez Acevedo impidió el viernes 7 de agosto el acceso a visitadores de la CEDH al centro de reinserción femenil, en donde estaba previsto atender la denuncia de dos internas a quienes se les suspendió la entrega de medicinas.

PUBLICIDAD

Olga Méndez, titular de la CEDHNL, ofreció una conferencia de prensa para exhibir los casos de tuberculosis en ceresos de Nuevo León. Crédito: Hora Cero

“El pasado viernes, debido a quejas de cinco personas del Cereso Femenil, personal de la Dirección de Quejas acudió al Cereso y por instrucciones del comisario se nos negó el acceso.

“Esto es la primera vez que ocurre, pero es de gran relevancia porque está obstaculizando la labor de defensa y de garantía del derecho a la salud, porque las personas que interpusieron una queja refieren padecer tuberculosis”, comentó.

Cabe señalar que las disposiciones de la Ley Nacional de Derechos Humanos y su correspondiente en el estado, considera un delito negar el acceso a los visitadores a los penales para realizar sus diligencias y seguimiento de sus denuncias, explicó la presidenta de la CEDHNL.

PUBLICIDAD

“La recomendación al secretario de Seguridad como superior jerárquico es que sancione administrativamente o, si una investigación interna determina su responsabilidad, se le denuncie por la vía penal”, agregó.

Sistemáticamente niegan o reducen atención médica a reclusos en Nuevo León

Por otro lado, Méndez Arellano denunció que se da de manera sistemática una política dentro del sistema penitenciario de Nuevo León de negar o reducir la atención médica a la población recluida.

Lo anterior, de acuerdo con la ombudsperson estatal, constituye una reiterada violación del derecho a la salud de las mujeres y hombres privados de su libertad en la entidad que gobierna el emecista Samuel García.

Asimismo, la presidenta de la CEDHNL recordó que apenas el pasado 24 de marzo emitieron la recomendación 12VG/2026 por la muerte de seis personas privadas de la libertad con tuberculosis en los Centros de Reinserción Social 1 y 2 Norte, además del 3 Oriente.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, explicó Méndez Arellano, en los seis casos se documentó que los reclusos presentaron síntomas compatibles con la enfermedad; sin embargo, la atención médica que recibieron fue “inadecuada e inoportuna”.

La CEDH es la única instancia preocupada por el brotes de tuberculosis en ceresos de Nuevo León. Crédito: X/ @CEDHNL

¿Cuántos reclusos están enfermos en ceresos de Nuevo León?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud sobre reclusos con enfermedades infectocontagiosas dados a conocer por la CEDH, en la actualidad, hay 66 que padecen VIH, 36 con hepatitis, 24 con sífilis, y 34 con tuberculosis.

La Comisión Estatal también reveló que hay registro de mil 456 personas con enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales, 918 padecen obesidad, 172 con diabetes, 296 con hipertensión arterial, cinco con cáncer y 65 con asma, en una población penitenciaria que asciende a 11 mil 243 al cierre de 2025.

PUBLICIDAD