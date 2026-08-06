Cruz Azul vs Philadelphia en la Leagues Cup 2026: dónde, a qué hora y cómo ver el partido EN VIVO

Cruz Azul se medirá ante Philadelphia este jueves en lo que será su debut en la Leagues Cup (Foto | Jesús Avilés - Infobae)

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Cruz Azul enfrenta un calendario de máxima exigencia en su debut en la Leagues Cup 2026. El equipo cementero visita a Philadelphia Union en el Subaru Park este jueves 6 de agosto, en un duelo que marca el inicio de una gira de tres partidos en siete días y un recorrido de aproximadamente 5,500 kilómetros por Estados Unidos.

La presencia de La Máquina en el certamen binacional representa una prueba física y logística, en la que la plantilla debe gestionar traslados, descansos y la presión de mantenerse como uno de los clubes más competitivos de la Liga MX.

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Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)

El encuentro en Pensilvania comenzará a las 18:10 horas (tiempo del centro de México). Este partido inaugura la fase de grupos para el cuadro cementero.

Día: jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 18:10 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Subaru Park

Transmisión: Apple TV

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul enfrenta tres partidos y 5,500 kilómetros en una semana

La participación de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 inicia ante Philadelphia Union y continúa el 9 de agosto ante New York City FC en el Sports Illustrated Stadium. El cierre de la fase de grupos será el 13 de agosto frente a Chicago Fire en el SeatGeek Stadium. En solo siete días, el club mexicano compite en tres ciudades diferentes, con poco margen para recuperar energías entre cada compromiso. El calendario de agosto para La Máquina incluye siete partidos oficiales, sumando los de Liga MX y la Leagues Cup. Si el equipo avanza a cuartos de final, podría disputar hasta ocho partidos durante el mes.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

El técnico y el cuerpo médico deberán administrar las cargas físicas y aprovechar las variantes disponibles en la plantilla. El plantel llega a la Leagues Cup luego de una derrota ante Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, lo que incrementa la presión por obtener resultados en la competencia internacional.

Philadelphia busca aprovechar la localía ante el campeón de México

Philadelphia Union disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Subaru Park, un factor que puede inclinar la balanza a su favor. El club estadounidense se clasificó al torneo tras ganar el Supporters’ Shield 2025, lo que refleja su regularidad en la MLS. La localía y el calendario favorable son elementos que Philadelphia Union pretende explotar ante el campeón mexicano. “Nuestro objetivo es salir a ganar desde el primer partido”, dijo el director técnico Ryan Richter.

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Cruz Azul busca confirmar su estatus como uno de los representantes más sólidos de la Liga MX en el torneo binacional. El resultado en Pensilvania puede marcar el rumbo de su participación y definir la administración de fuerzas para los siguientes compromisos.