México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Cruz Azul vs Philadelphia en la Leagues Cup 2026: dónde, a qué hora y cómo ver el partido EN VIVO

La presencia de La Máquina en el certamen binacional representa una prueba física y logística

Cruz Azul se medirá ante Philadelphia este jueves en lo que será su debut en la Leagues Cup (Foto | Jesús Avilés)
Cruz Azul se medirá ante Philadelphia este jueves en lo que será su debut en la Leagues Cup (Foto | Jesús Avilés - Infobae)
Guardar

Cruz Azul enfrenta un calendario de máxima exigencia en su debut en la Leagues Cup 2026. El equipo cementero visita a Philadelphia Union en el Subaru Park este jueves 6 de agosto, en un duelo que marca el inicio de una gira de tres partidos en siete días y un recorrido de aproximadamente 5,500 kilómetros por Estados Unidos.

La presencia de La Máquina en el certamen binacional representa una prueba física y logística, en la que la plantilla debe gestionar traslados, descansos y la presión de mantenerse como uno de los clubes más competitivos de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)
Cruz Azul buscó a un campeón de goleo de la Liga MX de cara al Apertura 2026 (X@CruzAzul)

El encuentro en Pensilvania comenzará a las 18:10 horas (tiempo del centro de México). Este partido inaugura la fase de grupos para el cuadro cementero.

  • Día: jueves 6 de agosto de 2026
  • Hora: 18:10 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Subaru Park
  • Transmisión: Apple TV
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul enfrenta tres partidos y 5,500 kilómetros en una semana

La participación de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 inicia ante Philadelphia Union y continúa el 9 de agosto ante New York City FC en el Sports Illustrated Stadium. El cierre de la fase de grupos será el 13 de agosto frente a Chicago Fire en el SeatGeek Stadium. En solo siete días, el club mexicano compite en tres ciudades diferentes, con poco margen para recuperar energías entre cada compromiso. El calendario de agosto para La Máquina incluye siete partidos oficiales, sumando los de Liga MX y la Leagues Cup. Si el equipo avanza a cuartos de final, podría disputar hasta ocho partidos durante el mes.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Nicolas Ibanez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

El técnico y el cuerpo médico deberán administrar las cargas físicas y aprovechar las variantes disponibles en la plantilla. El plantel llega a la Leagues Cup luego de una derrota ante Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, lo que incrementa la presión por obtener resultados en la competencia internacional.

Philadelphia busca aprovechar la localía ante el campeón de México

Philadelphia Union disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Subaru Park, un factor que puede inclinar la balanza a su favor. El club estadounidense se clasificó al torneo tras ganar el Supporters’ Shield 2025, lo que refleja su regularidad en la MLS. La localía y el calendario favorable son elementos que Philadelphia Union pretende explotar ante el campeón mexicano. “Nuestro objetivo es salir a ganar desde el primer partido”, dijo el director técnico Ryan Richter.

Cruz Azul busca confirmar su estatus como uno de los representantes más sólidos de la Liga MX en el torneo binacional. El resultado en Pensilvania puede marcar el rumbo de su participación y definir la administración de fuerzas para los siguientes compromisos.

Temas Relacionados

Cruz AzulPhiladelphia UnionLeagues Cup 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los edificios que el gobierno federal tiene en venta en la Ciudad de México

El portafolio incorpora ubicaciones en las colonias Guerrero, San Rafael y Centro

Los edificios que el gobierno federal tiene en venta en la Ciudad de México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de agosto? L5 del MB con retrasos por manifestación

UNAM asumirá el costo del examen de control: aspirantes no tendrán que pagar por la nueva evaluación

La Universidad Nacional Autónoma de México cubrirá con recursos autogenerados la evaluación presencial que se aplicará del 12 al 19 de agosto

UNAM asumirá el costo del examen de control: aspirantes no tendrán que pagar por la nueva evaluación

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

La actriz suma un nuevo capítulo al historial de conflictos que ha tenido con sus compañeros dentro de la casa

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup

El defensor de Cruz Azul acusó al torneo de castigar a la Liga MX por jugar fuera y tener que vivir largos traslados hacia Estados Unidos

Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd superan a El Chapo Guzmán

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Ana Gastélum niega vínculo con influencer asesinado en Culiacán: “No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea

Yanet García y Ximena Herrera conspiran contra Karina Torres para subirla a la placa

DEPORTES

Pese a las bajas en su equipo, la mexicana Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia

Pese a las bajas en su equipo, la mexicana Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup

Quién es Jaminton Campaz, posible refuerzo del América

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención