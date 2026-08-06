Yanet García y Ximena Herrera conspiran contra Karina Torres para subirla a la placa

Yanet García y Ximena Herrera buscarán subir a Karina Torres a la placa de nominados (Captura de pantalla )

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Tras confirmar su alianza, Yanet García y Ximena Herrera ya tiene lista su estrategia para la segunda Gala de Nominación, la actriz y la creadora de contenido tienen claro a quien nominar.

Durante una platica en el tocador, amabas coincidieron en la estrategia a seguir hoy por la noche, el objetivo es claro, buscarán poner en la placa de nominados a La Licenciada, Karina Torres.

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Señalaron que a pesar de que Karina les “cae bien” pertenece a un equipo el cuál ellas consideran como rival, asegurando que a pesar esto buscaran llevarla a la placa.

“Kari me cae muy bien también, pero yo siento que ya tienen como su equipito”, señaló Yanet García.

Por su parte Ximena Herrera señaló que buscarán comentarle al resto de su equipo la estrategia para que todos estén en “un mismo canal”.

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Según Ximena y Yanet la decisión de formar una alianza es protegerse entre habitantes para intentar llegar lo más lejos posible dentro del reality.

La actriz y la creadora de contenido tienen clara la forma en que van a nominar (Captura de pantalla )

¿Cuál es su estrategia para votar?

La alianza está conformada por Ximena Herrera, Yanet García, Brianda Deyanara y Luis Chaparro, por lo qué entre ellos buscaran repartir sus puntos en contra de tres habitantes en particular.

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Su estrategia se basa en dar dos puntos a Karina Torres y repartir el punto restante entre Gema Garoa y Flor Vigna, los motivos para nominar a Karina son desconocidos.

Sin embargo, los motivos para nominar a Gema y Flor vienen de enfrentamientos que han tenido con Yanet García, tanto en la convivencia diaria como en el posicionamiento el pasado domingo.

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A pesar de que está prohibido realizar complot la alianza de Ximena, Yanet, Luis y Brianda tienen claro a que habitantes nominarán gracias a estos conflictos recientes.

La primera alianza formal de La Casa de los Famosos México 2026 quedó sellada. (@LaCasaFamososMx)

¿Cuáles fueron los conflictos entre Gema, Flor y Yanet?

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a Yanet García en el centro de la polémica.

Cinco compañeros se posicionaron en su contra, pero fueron los enfrentamientos con Gema Garoa y Flor Vigna los que marcaron el tono de la convivencia en los siguientes días.

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Gema le reprochó a Yanet la falta de comunicación desde la primera semana y fue la más directa, aseguró que era la compañera con la que menos había convivido y con la que menos conexión había logrado.

Gema Garoa se posiciono frente a Yanet García durante la Gala de Eliminación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flor Vigna, por su parte, arrastraba un malentendido con Yanet desde los primeros días dentro de la casa, la cantante argentina esperaba que entre ambas surgiera química natural y que pudieran compartir actividades juntas, algo que nunca ocurrió. Esa distancia fue la que llevó a Flor a posicionarse en su contra durante la gala.

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Durante el posicionamiento, Flor no solo cuestionó la poca convivencia, sino que le señaló a Yanet que pasaba demasiado tiempo frente al tocador y que su forma de relacionarse con el grupo parecía un “discurso armado”.

También le dijo que veía en ella una mujer con potencial que merecía mostrarse más vulnerable y menos calculada frente a sus compañeros.

Yanet le respondió en el momento, le dijo que cada persona ve el mundo como es, no como lo ven los demás, y que el hecho de cuidar su imagen no significaba que no cumplía con sus responsabilidades dentro de la casa.

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Flor Vigna se posiciono frente a Yanet García en la Gala de Eliminación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero quiebre llegó después de la gala. Gema intentó acercarse a Yanet en la cocina para consolarla y recibió un “No estoy hablando contigo” que cerró cualquier posibilidad de diálogo.

Flor vivió su propia versión del rechazo, se acercó para aclarar que su posicionamiento no fue un ataque personal y solo obtuvo silencio.

La cantante lo describió así: “Yo sentí que hablaba de mí, pero como que me ignoraba”.

Ambos conflictos siguen abiertos dentro de la casa y se espera que las repercusiones de los mismos se muestren durante la Gala de Nominación hoy por la noche.

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