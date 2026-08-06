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Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup

El defensor de Cruz Azul acusó al torneo de castigar a la Liga MX por jugar fuera y tener que vivir largos traslados hacia Estados Unidos

El argentino comparó el certamen con la Copa de Campeones de la Concacaf y apuntó al peso de la localía antes del choque contra el Philadelphia Union. REUTERS/Eloisa Sanchez
El argentino comparó el certamen con la Copa de Campeones de la Concacaf y apuntó al peso de la localía antes del choque contra el Philadelphia Union. REUTERS/Eloisa Sanchez
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La Leagues Cup 2026 una vez más encendió el debate sobre la equidad competitiva entre la Liga MX y la MLS.

En la antesala al duelo entre Cruz Azul y Philadelphia Union, el defensor argentino Gonzalo Piovi levantó la voz para señalar que los clubes mexicanos compiten en condiciones desfavorables.

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Piovi comparó la Leagues Cup con la Concachampions y señaló que el formato de ida y vuelta sería un criterio más justo. (Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Piovi comparó la Leagues Cup con la Concachampions y señaló que el formato de ida y vuelta sería un criterio más justo. (Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Su postura se suma a las críticas de Antonio “Turco” Mohamed, entrenador de Toluca, que coincide en que el formato actual sigue inclinando la balanza hacia los estadounidenses.

Piovi expone la diferencia abismal entre MLS y Liga MX

El zaguero de Cruz Azul fue contundente al explicar la diferencia entre la Leagues Cup y la Concachampions. “En Concacaf competís de igual manera… jugás de visitante y después jugás de local. Esa es la manera justa para ver en qué equipo está parado cada uno”.

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Para él, la localía es un factor decisivo: “Philadelphia va a jugar en su cancha, nosotros venimos de viajar cinco horas… de jugar en un terreno donde quizás no estamos acostumbrados”.

El defensor de Cruz Azul sostiene que la localía y el desgaste de viajar por horas influyen en el rendimiento ante equipos de la MLS. (Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports)
El defensor de Cruz Azul sostiene que la localía y el desgaste de viajar por horas influyen en el rendimiento ante equipos de la MLS. (Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Concluyó que esa es la “diferencia más abismal” que explica por qué a los equipos mexicanos les cuesta más competir en este certamen.

Pese a esto, fue muy empático al señalar: “Estamos preparados y tranquilos para venir a enfrentarlos, para dar un buen desempeño”.

Joel Huiqui y la responsabilidad histórica de Cruz Azul

El técnico de La Máquina, Joel Huiqui, asumió la responsabilidad de cambiar la imagen del club en esta competencia: “En las ediciones anteriores no hemos logrado un triunfo en 90 minutos ni pasar a fases importantes. El equipo ha aprendido de esos errores”.

Además, subrayó que el respaldo de la afición mexicana puede ser clave para equilibrar el ambiente: “Estoy seguro de que seremos locales mañana, porque acá en Estados Unidos hay mucha gente de Cruz Azul”.

Joel Huiqui admite que Cruz Azul arrastra una deuda en Leagues Cup pero que la afición puede equilibrar el ambiente ante Philadelphia. REUTERS/Eloisa Sanchez
Joel Huiqui admite que Cruz Azul arrastra una deuda en Leagues Cup pero que la afición puede equilibrar el ambiente ante Philadelphia. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el mensaje de Huiqui es claro: la deuda histórica pesa, pero el grupo está listo y unido para demostrar que puede competir en igualdad de condiciones, incluso en un terreno adverso.

Mohamed y el dardo del 90-10

Como representante de los Diablos Rojos, el Turco Mohamed lanzó un par de dardos en contra de este tipo de competencias: “Ya hay localía en Leagues Cup, pero todavía es 90-10 y eso no es justo”.

  • Reconoció que el hecho de que algunos partidos se jueguen en México es un avance, pero aún insuficiente.
  • Propuso un sistema de ranking para que los mejores clasificados puedan disputar como locales los cuartos de final, mientras semifinales y final se mantengan en Estados Unidos.
  • Recordó que en la edición anterior Toluca fue eliminado sin perder en tiempo reglamentario.
Antonio Mohamed calificó la localía en Leagues Cup como un 90-10 y recordó la eliminación de Toluca el año pasado sin perder en tiempo reglamentario. (Foto: William Navarro-Imagn Images)
Antonio Mohamed calificó la localía en Leagues Cup como un 90-10 y recordó la eliminación de Toluca el año pasado sin perder en tiempo reglamentario. (Foto: William Navarro-Imagn Images)

De esta manera, el dardo de Mohamed sintetiza la inconformidad de la Liga MX: aunque el torneo evoluciona, la estructura sigue favoreciendo a la MLS.

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