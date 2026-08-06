Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención (REUTERS)

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Julio César Chávez Jr. busca mantenerse activo en el boxeo mientras continúa la investigación en su contra por presunta relación con el crimen organizado. Fue el 2 de julio de 2025 cuando el Junior fue detenido en Estados Unidos y posteriormente deportado por acusaciones de tener relación con el Cártel de Sinaloa.

A un año de ser arrestado, el pugilista explicó cómo va el proceso que enfrenta, una indagatoria por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, reveló que esta situación le impide ingresar a Estados Unidos desde su deportación. Un juez le permitió llevar el proceso en libertad, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue con el caso.

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El ex campeón mundial se ha defendido en repetidas ocasiones, ha argumentado su inocencia ante las acusaciones que afronta y ha dejado en claro que su prioridad es continuar con su carrera en el ring, incluso ha mostrado interés de aspirar por un cinturón mundial.

Julio César Chávez Jr. explica por qué no puede ingresar a Estados Unidos

Las autoridades mexicanas determinaron que Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso legal en libertad (IG JC Chávez Jr.)

Las autoridades mexicanas determinaron que Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso legal en libertad y, a un año de los hechos, su situación jurídica no se ha definido.

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El boxeador confesó no puede ingresar a Estados Unidos mientras la investigación en su contra siga en curso y tampoco puede salir de México por disposición de un juez.

Chávez Jr. aseguró en un encuentro con la prensa que podrá demostrar su presunta inocencia y sostiene que solo se ha dedicado al boxeo. “Ahorita no puedo ir a Estados Unidos, el proceso sigue, pero todo va bien porque la verdad, pues como te digo, pues no hay nada, o sea, no existe algo en que yo haya trabajado”, sentenció.

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También afirmó que puede demostrar el origen de su dinero, lo cual lo respaldó en los años que se ha dedicado al boxeo. “Ahí están mis cuentas de banco desde que empecé a boxear, todas, pueden checarlas y va a ser el mismo dinero que he ganado boxeando. No tengo nada que ver yo en esas cosas”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presumió la deportación del boxeador con nuevas imágenes. Crédito: X/@ERO__Phoenix

El pugilista señaló que lo relacionaron con el delito de delincuencia organizada porque nació en Culiacán, Sinaloa y aparece en fotos con supuestos criminales.Explicó que suele tomarse fotografías con quien se lo pide, pero rechaza que eso pruebe un vínculo con delincuentes.

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“Soy de Culiacán, o sea, yo no tengo seguridad, yo no ando con gente. Como me ven, ando solo siempre y se acerca una persona, te toman una foto y van a decir: ‘Oye, pues esta persona se junta con quien sea’. Entonces fue nada más eso”.

Julio César Chávez Jr. seguirá boxeando a pesar de la investigación en su contra

Al final, el boxeador continúa en libertad y desea seguir con su carrera como pugilista. “Lo único que puedo decir es que siempre me han conocido desde niño, o sea, no existe nada, nunca he hecho otra cosa más que boxear y pues lo voy a seguir haciendo”.

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La última pelea de Chávez Jr. fue en abril de 2026 y derrotó a John Caicedo, por lo que sigue enfocado en boxear mientras se resuelve la investigación en su contra.

Julio César Chávez Jr. anunció que continuará en el boxeo al menos dos o tres años más tras regresar al ring con un nocaut sobre Ángel Julian Sacco en la Arena San Luis Potosí, un retorno que él mismo vinculó con su proceso de recuperación luego de enfrentar adicciones, problemas legales y seis meses alejado de la actividad.

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Julio César Chávez Jr. anunció que continuará en el boxeo al menos dos o tres años (AP Foto/Reed Saxon, archivo)

En una breve entrevista con Box Azteca, Chávez Jr. señaló que esta pelea representaba solo el inicio de una nueva etapa en su carrera. Expresó que su objetivo era medirse con los mejores y que este combate había sido un calentamiento para poder continuar en el boxeo. Manifestó su deseo de pelear toda su vida, aunque estimó que, al menos, lo haría durante dos o tres años más.

Esa declaración marcó el horizonte inmediato del sinaloense: mantenerse activo en el profesionalismo durante dos o tres años adicionales y buscar rivales de mayor nivel, siempre que sus condiciones físicas lo permitieran.

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