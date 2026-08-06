Para qué sirve poner una moneda arriba del módem del WiFi y qué tan efectivo es

Monedas apiladas sobre un módem WiFi en un hogar indican el costo de los servicios de telecomunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poner una moneda arriba del módem o router de WiFi es un truco casero que se ha hecho viral en redes sociales bajo la idea de que el metal puede mejorar la señal de internet en casa.

Según la creencia popular, la moneda ayudaría a redirigir las ondas inalámbricas y aumentar la cobertura o potencia de la señal.

¿Realmente sirve este truco?

Especialistas en telecomunicaciones y fabricantes de equipos como Cisco afirman que no existe evidencia científica que respalde esta práctica.

Al contrario, advierten que los objetos metálicos cerca del módem pueden generar interferencias y afectar el funcionamiento del equipo.

El metal puede bloquear, reflejar o debilitar la señal WiFi, lo que puede reducir el alcance efectivo de la red.

Además, colocar objetos sobre el módem podría dificultar la ventilación y, con el tiempo, dañar el dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión WiFi depende de factores como la ubicación del router, los materiales de construcción del lugar, la cantidad de dispositivos conectados y las interferencias de otros aparatos electrónicos.

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Las verdaderas mejoras pasan por optimizar la instalación y ubicación del equipo, no por poner monedas u otros objetos metálicos sobre él.

En resumen, no hay una explicación científica que avale la efectividad de poner una moneda arriba del módem. Los expertos desaconsejan esta práctica y recomiendan seguir las instrucciones del fabricante para obtener la mejor señal posible en casa.

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¿Para qué serviría poner una moneda arriba del módem del WiFi?

Colocar una moneda sobre el módem o router de WiFi es un truco casero que ha circulado en redes sociales y foros de internet, donde se afirma que este gesto puede mejorar la señal inalámbrica en casa.

Aunque la idea parece sencilla y económica, su efectividad genera muchas dudas entre usuarios y especialistas.

¿De dónde surgió la tendencia?

(Imagen ilustrativa Infobae)

La costumbre de poner una moneda sobre el módem tiene origen en publicaciones virales de plataformas como TikTok, Facebook y YouTube, donde usuarios comparten métodos alternativos para “potenciar” el WiFi sin gastar dinero en comprar más megas o mejorar la banda ancha.

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El truco ganó popularidad durante los últimos años, sobre todo en momentos donde el teletrabajo y las clases virtuales aumentaron la demanda de una mejor conexión doméstica.

Muchos buscan soluciones rápidas y accesibles para resolver problemas de señal débil o intermitente.

¿Por qué se hizo popular?

La popularidad del truco radica en su aparente facilidad y bajo costo: basta con tomar una moneda cualquiera y colocarla encima del equipo.

En videos virales, algunos usuarios aseguran notar una mejora inmediata en la velocidad o el alcance del WiFi, lo que contribuye a que más personas decidan probarlo.

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Además, la difusión en redes sociales y foros de tecnología refuerza la idea de que pequeños “hacks” pueden tener grandes efectos.

¿Tiene explicación científica?

Quienes defienden el truco argumentan que el metal de la moneda podría ayudar a redirigir las ondas electromagnéticas que emite el módem, concentrando o amplificando la señal en determinadas direcciones.

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La hipótesis sostiene que el objeto metálico actúa como un reflector o potenciador que modifica el comportamiento natural de las ondas WiFi dentro del hogar.

Sin embargo, especialistas y fabricantes como Cisco advierten que esta creencia no cuenta con respaldo científico.

De hecho, la colocación de objetos metálicos sobre o cerca del módem puede provocar el efecto contrario: interferencias, bloqueos o debilitamiento de la señal, además de posibles problemas de ventilación en el equipo.

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