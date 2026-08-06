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Los edificios que el gobierno federal tiene en venta en la Ciudad de México

El portafolio incorpora ubicaciones en las colonias Guerrero, San Rafael y Centro

Vivienda Digna CDMX: estos son los requisitos para rentar un departamento del INVI por 2 mil pesos
En Ciudad de México, el portafolio incluye un inmueble tipo mixto en Calle Santa Veracruz 43, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: cuartoscuro
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El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) publicó hoy el pasado 9 de julio un portafolio de inmuebles federales disponibles para dependencias, entidades y otras instituciones públicas previstas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Según el propio INDAABIN, el listado de edificios del gobierno tiene vigencia hasta que se difunda la actualización del siguiente mes, plazo que debe considerarse para manifestar por escrito el interés de que se destine alguno de los bienes.

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Entre los inmuebles enlistados en CDMX aparecen tres ubicaciones en la alcaldía Cuauhtémoc, según el portafolio: un tipo mixto en Calle Santa Veracruz 43, colonia Guerrero, C.P. 06300; una edificación en Calle Serapio Rendón 9, colonia San Rafael, C.P. 06470; y otra edificación en Avenida Balderas 94, colonia Centro, C.P. 06070.

Para más información, el INDAABIN indicó que la Dirección de Planeación Inmobiliaria atiende en los correos epena@indaabin.gob.mx, lsevilla@indaabin.gob.mx y azamora@indaabin.gob.mx.

Programa de la CDMX ofrece departamentos de 700 mil a 900 mil pesos

El INVI otorga apoyos económicos de 14 mil a 500 mil según la capacidad de pago y el tipo de crédito dentro de Vivienda en Conjunto. (Foto: Presidencia)
El INVI otorga apoyos económicos de 14 mil a 500 mil según la capacidad de pago y el tipo de crédito dentro de Vivienda en Conjunto. (Foto: Presidencia)

El programa Vivienda en Conjunto de la CDMX permite a familias con bajos y medianos ingresos comprar departamentos de entre 700 mil y 900 mil pesos, con mensualidades sin intereses, como parte de una estrategia del gobierno capitalino para bajar el costo final de la vivienda y evitar créditos con tasas altas.

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Además del precio de los departamentos, el esquema contempla apoyos económicos del INVI que van desde 14 mil hasta 500 mil pesos, según la capacidad de pago y el tipo de crédito. También incluye transferencias de alrededor de 45 mil 500 pesos para mecanismos de sustentabilidad.

La iniciativa opera bajo un modelo de coproducción de vivienda. En ese esquema, el Gobierno de la CDMX aporta recursos, suelo, financiamiento y acompañamiento institucional, mientras las organizaciones sociales se encargan de la gestión, la organización de los beneficiarios y el seguimiento de los proyectos.

El programa está dirigido a habitantes de la capital que necesitan una solución de vivienda y buscan permanecer en la ciudad. También contempla a familias que no pueden acceder a créditos tradicionales y a personas integradas en organizaciones sociales y cooperativas de vivienda que trabajan con el Instituto de Vivienda de la CDMX.

Programa exige acreditar ingresos y no tener otra vivienda

vivienda CDMX
Vivienda en Conjunto opera con un modelo de coproducción en el que el Gobierno de la Ciudad de México aporta recursos, suelo, financiamiento y acompañamiento institucional. (Gobierno CDMX)

Para inscribirse, la persona solicitante debe estar acreditada por el Programa Vivienda en Conjunto y formar parte de un proyecto de vivienda aprobado. También debe comprobar un ingreso promedio de hasta tres veces el salario mínimo diario y encontrarse en un grado alto o muy alto de vulnerabilidad por nivel de ingresos.

El programa prioriza a hogares con mayores carencias económicas, entre ellos mujeres jefas de familia, madres solteras y personas en situación de vulnerabilidad, según la publicación. Entre los requisitos básicos también está no ser propietario de otra vivienda y no contar con crédito vigente de Infonavit ni de FOVISSSTE.

En algunos esquemas sociales, además, se pide demostrar ingresos familiares menores a dos salarios mínimos. La documentación requerida incluye identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y comprobantes de ingresos de los últimos tres meses.

Para inscribirse, la persona solicitante debe acreditar ingresos de hasta tres veces el salario mínimo diario, estar en vulnerabilidad alta o muy alta y pertenecer a un proyecto aprobado. (INVI)
Para inscribirse, la persona solicitante debe acreditar ingresos de hasta tres veces el salario mínimo diario, estar en vulnerabilidad alta o muy alta y pertenecer a un proyecto aprobado. (INVI)

Ese es el punto central del programa: pueden solicitar su incorporación las personas que viven en la CDMX, no tienen vivienda propia, cumplen con el límite de ingresos fijado por el esquema y ya están integradas a un proyecto habitacional avalado por el instituto.

La atención para conocer detalles del programa, entregar documentos y resolver dudas se brinda en 16 módulos activos del INVI distribuidos en distintas alcaldías de la ciudad.

Parte de esas oficinas se ubican en Iztacalco, en Canela 660, colonia Granjas México, y en Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental. También hay módulos en Álvaro Obregón, en Canarios s/n, colonia Tolteca; en Azcapotzalco, en Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac; y en Coyoacán, en Chichimecas esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco.

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