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Quién es Jaminton Campaz, posible refuerzo del América

El conjunto azulcrema busca cerrar el traspaso por el colombiano

Jaminton Campaz,. mundialista con la selección Colombia en el 2026, querría salir de Rosario Central para jugar en América de México - crédito AFP
Jaminton Campaz,. mundialista con la selección Colombia en el 2026, querría salir de Rosario Central para jugar en América de México - crédito AFP
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La búsqueda de refuerzos continúa en América mientras la directiva analiza opciones para fortalecer el plantel de Guillermo Almada de cara a los compromisos del segundo semestre de 2026.

Entre los nombres que han tomado fuerza en los últimos días aparece el de un futbolista colombiano que ha destacado tanto en Sudamérica como con su selección nacional, convirtiéndose en uno de los jugadores más seguidos del actual mercado de fichajes.

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¿Quién es Jáminton Campaz, el futbolista que interesa al América?

Jáminton Campaz nació el 24 de mayo del 2000 en Tumaco, Colombia, y desde muy joven llamó la atención por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro cerca del área rival.

Su formación se dio en las categorías inferiores de Deportes Tolima, club con el que debutó profesionalmente en 2017 y donde rápidamente comenzó a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol colombiano.

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Su explosión llegó durante la temporada 2021, cuando fue una de las figuras de Tolima y despertó el interés de equipos internacionales.

Ese mismo año fue transferido al Grêmio de Brasil, donde vivió una etapa de adaptación que incluyó momentos de irregularidad, aunque también sumó experiencia en uno de los mercados más competitivos de Sudamérica.

Jaminton Campaz - Gremio
Jaminton Campaz en su presentación con Gremio. Foto: Gremio

Posteriormente llegó a Rosario Central de Argentina, equipo en el que encontró estabilidad y recuperó su mejor nivel.

Con el conjunto rosarino se convirtió en una pieza clave gracias a su desequilibrio ofensivo, capacidad para jugar por ambas bandas y facilidad para generar asistencias y goles.

Su rendimiento le permitió ganar protagonismo dentro de la liga argentina y convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Sus actuaciones lo llevaron al Mundial 2026. Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional
Sus actuaciones lo llevaron al Mundial 2026. Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional

Además de su trayectoria a nivel de clubes, Campaz ha sido considerado de manera constante por la Selección de Colombia.

Formó parte de procesos juveniles y posteriormente logró consolidarse en convocatorias con la selección mayor.

Su participación en la Copa del Mundo 2026 aumentó todavía más su exposición internacional y lo colocó en el radar de varios equipos fuera de Argentina.

La situación de Campaz y el interés del América

El nombre de Jáminton Campaz comenzó a relacionarse con América durante las últimas semanas, luego de que diversos reportes señalaran que se trata de uno de los jugadores que más agradan a Guillermo Almada para reforzar el ataque azulcrema.

De acuerdo con información surgida en Argentina y retomada en México, la directiva americanista ya realizó una oferta formal por el colombiano y posteriormente presentó una nueva propuesta para intentar acercarse a las exigencias económicas de Rosario Central.

César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, anunció este martes 4 de agosto que América de México subió su oferta por Jaminton Campaz - crédito @clmerlo/X
César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, anunció este martes 4 de agosto que América de México subió su oferta por Jaminton Campaz - crédito @clmerlo/X

Sin embargo, la negociación no ha sido sencilla. Medios argentinos reportan que el club rosarino rechazó una propuesta cercana a los seis millones de dólares y fijó un precio superior para considerar la venta de una de sus principales figuras.

Mientras tanto, también han surgido versiones que apuntan a que el propio futbolista vería con buenos ojos una salida hacia la Liga MX, situación que habría generado tensión alrededor de su futuro inmediato.

Incluso se informó que Campaz ha mostrado interés en que las negociaciones avancen para concretar un cambio de aires durante este mercado de transferencias.

Por ahora no existe un acuerdo definitivo entre las partes, pero el interés de América es real y la operación continúa abierta.

A sus 26 años, Jáminton Campaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y reúne características que encajan con el perfil ofensivo que busca Guillermo Almada.

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