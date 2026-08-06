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Cómo hacer un bebedero para colibríes y atraerlos de forma segura

Atraerlos a jardines o terrazas se ha vuelto una actividad popular entre personas que buscan acercarse a la naturaleza y apoyar el equilibrio ecológico

Una mujer con sombrero de paja y delantal sostiene un comedero de aves. Cuatro colibríes, con plumaje verde y rojo, vuelan entre plantas florales.
Una mujer con sombrero de paja sostiene un comedero mientras varios colibríes revolotean entre la vegetación de un jardín en un balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los colibríes son aves nativas de México que destacan por su colorido plumaje y su papel fundamental en la polinización de plantas.

Atraerlos a jardines o terrazas se ha vuelto una actividad popular entre personas que buscan acercarse a la naturaleza y apoyar el equilibrio ecológico.

En este sentido, preparar un bebedero casero con los ingredientes adecuados permite ofrecerles alimento seguro y observar su presencia de cerca, siempre respetando su bienestar y el entorno.

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Es por eso que aquí te explicamos cómo hacer uno paso a paso y de forma responsable.

Aves silvestres bebiendo, biodiversidad, colibrí en vuelo, entorno natural, flora tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Colibríes de colores intensos se alimentan de néctar en bebederos artesanales durante una mañana soleada en un jardín tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un bebedero casero para atraer colibrís a tu hogar

Colocar bebederos para colibríes les brinda una fuente adicional de alimento, especialmente en zonas urbanas o durante periodos de sequía, cuando las flores naturales pueden escasear. El néctar artificial, preparado de forma correcta, complementa su dieta y les proporciona la energía que necesitan para su vuelo rápido y su metabolismo acelerado.

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Los bebederos también favorecen que los colibríes encuentren refugio en jardines y espacios verdes urbanos, lo que ayuda a su conservación en áreas donde su hábitat natural ha sido reducido. Además, al atraer colibríes, se promueve la polinización de plantas cercanas, beneficiando la biodiversidad y el equilibrio ecológico del entorno.

Es importante mantener los bebederos limpios y utilizar solo ingredientes seguros, para evitar enfermedades y apoyar de manera efectiva la salud de las aves.

Es por eso que aquí tienes un paso a paso para hacer un bebedero para colibríes y atraerlos de forma segura:

Materiales necesarios

  • Botella de plástico (500 ml o 1 litro, limpia)
  • Plato pequeño de plástico rojo (puede ser tapa de frasco)
  • Cuerda o alambre para colgar
  • Silicón o pegamento resistente al agua
  • Tijeras o cúter
  • Taladro o clavo caliente para hacer orificios
  • Cucharita o gotero
  • Agua limpia
  • Azúcar blanca

Instrucciones para fabricar el bebedero

  1. Preparar la botella: Lava la botella y retira etiquetas. Haz un orificio pequeño en la tapa, lo suficientemente grande para que gotee una gota por vez si la volteas.
  2. Colocar el plato/tapa roja: Haz uno o dos orificios pequeños cerca del borde del plato/tapa roja (de máximo 3 mm de diámetro, para simular flores). Pega el plato a la parte inferior de la tapa de la botella con silicón o pegamento resistente al agua.
  3. Montar el bebedero: Llena la botella con la mezcla de agua y azúcar (ver receta abajo). Cierra la botella con la tapa ya unida al plato rojo. Cuélgala de un árbol o soporte usando cuerda o alambre, asegurándote de que quede estable y no se caiga.
  4. Preparar el néctar casero: Mezcla 1 parte de azúcar blanca con 4 partes de agua (ejemplo: 1 taza de azúcar en 4 tazas de agua). Hierve la mezcla por 2 minutos, deja enfriar y vacía en el bebedero. No uses miel, colorantes ni azúcar mascabado porque pueden dañar a los colibríes.
  5. Ubicación del bebedero: Coloca el bebedero en un lugar visible, con sombra parcial y cerca de plantas con flores. Evita que quede al sol directo todo el día para que el néctar no fermente.
  6. Limpieza: Lava el bebedero con agua caliente y enjuaga bien cada 2-3 días. Cambia el néctar frecuentemente para evitar hongos o bacterias.
Infografía con ilustraciones que muestran cómo hacer un bebedero para colibríes, la receta del néctar, su limpieza y dónde colocarlo.
La infografía ilustra los pasos para construir un bebedero casero para colibríes, la receta del néctar casero y las recomendaciones para su cuidado y ubicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para atraer colibríes de forma segura

  • Usa siempre azúcar blanca y agua, sin colorantes ni endulzantes artificiales.
  • Mantén el bebedero limpio, ya que los hongos y bacterias pueden enfermar a los colibríes.
  • Si puedes, planta flores rojas o naranjas (como salvia, bugambilia, dondiego de día) cerca del bebedero.
  • No uses pesticidas ni insecticidas cerca de la zona.
  • Si notas abejas o avispas, limpia el exterior del bebedero y revisa que no haya goteo.

Este video es un tutorial que muestra cómo fabricar un bebedero casero para colibríes. Se observa la preparación de una solución de agua con azúcar en una olla y el ensamblaje de componentes de vidrio y plástico. Una persona manipula los elementos, incluyendo el uso de una llama de estufa para un objeto. Finalmente, se muestra el bebedero completo colgando de una rama de árbol, conteniendo un líquido claro. (@therealgreenn.mx)

Con estos consejos podrás brindar ayuda a estas bellas aves y disfrutar de su visita de forma regular.

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