Rubén Moreira lanza advertencia sobre la censura que está por padecer México

Rubén Moreira advierte sobre la censura que pueden sufrir medios de comunicación y periodistas en México. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

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Este miércoles, Rubén Moreira, diputado federal por el PRI, advirtió de que en México se vienen tiempos de censura, y responsabilizó al gobierno de Claudia Sheinbaum de impulsar medidas que ponen en riesgo la libertad de expresión y el trabajo de los medios de comunicación.

Ante reporteros, el legislador tricolor puso como ejemplo, la sanción impuesta a una editorial por utilizar el nombre de la cantante Gloria Trevi, al considerar que abre la puerta a restricciones similares por el registro de marcas como “AMLO”.

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“López Obrador registró AMLO, al rato no lo van a poder mencionar ustedes porque es marca registrada. De ese tamaño es la censura en este país”, advirtió Moreira Valdez.

Periodistas y medios podrían sufrir sanciones: Rubén Moreira

De acuerdo con el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, las nuevas disposiciones podrían dar paso a sanciones contra periodistas y medios de comunicación por difundir información o expresar opiniones sobre asuntos de interés público.

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También aprovechó el tiempo frente a los micrófonos para criticar las nuevas propuestas que buscan regular el ejercicio periodístico y el uso de redes sociales, al advertir que son un intento para tener el control sobre la información por parte del régimen morenista.

Moreira Valdez expresó su rechazo a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias que, solo es cuestión de tiempo, para que la administración de Sheinbaum Pardo los implemente.

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En ese sentido, el legislador aclaró que la reforma no enfrenta a la oposición con Morena, ya que ha generado un rechazo de especialistas, organizaciones, así como representantes de la industria de la radio y televisión.

Sheinbaum aseguró que los lineamientos en consulta pública no buscan censurar contenidos, sino garantizar que los concesionarios cuenten con un código de ética, una defensoría de audiencias y mecanismos para recibir quejas ciudadanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué va el caso de Gloria Trevi que mencionó Moreira?

Sobre el caso de Gloria Trevi que mencionó Rubén Moreira, vale la pena señalar que, de acuerdo con varios reportes periodísticos, el libro “Todo a la luz” deberá dejar de ser comercializado por Penguin Random House, grupo editorial responsable de la publicación, editada bajo el sello Grijalbo.

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió que el libro debe salir del mercado mientras mantenga fotografías de la cantante utilizadas sin la autorización de ella.

Tras ordenar el cese de la venta del libro que usa material gráfico de Gloria Trevi, el IMPI estableció que la publicación solo podrá volver a comercializarse si cuenta con el consentimiento de la cantante o si las imágenes son retiradas.

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La medida derivó de una demanda promovido por la propia artista como parte de acciones legales para proteger el uso de su imagen. Además, el instituto impuso a Penguin Random House una multa superior a 500 mil pesos por infracciones relacionadas con los derechos de imagen.

Gloria Trevi pudo evitar que un libro sobre ella se siguiera vendiendo porque utilizó fotos sin su autorización. (Municipio de Actopan Hidalgo)

Moreira arremete contra Nahle por “censo de periodistas”

A través de su cuenta de X, el diputado del PRI arremetió contra la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle, luego de que propuso crear un “censo de periodistas” en la entidad.

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El pasado 3 de agosto, en conferencia de prensa, Nahle García respaldó la idea de crear un censo o padrón de periodistas en Veracruz. Al tiempo que defendió los nuevos lineamientos federales sobre los derechos de las audiencias.

De acuerdo con la gobernadora, actualmente, en México exista una libertad de expresión inédita; pero consideró que “en todo debe haber orden”, porque hay excesos como “difamaciones, mentiras o manipulaciones”.

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Rubén Moreira sostiene un documento del INE que detalla una denuncia presentada por Morena en su contra por presunta censura en redes sociales. (@rubenmoreiravdz)

Cabe señalar que la postura de Nahle se dio una semana después de que afirmó que en Veracruz existe respeto a la libertad de expresión, “demasiado”, según sus palabras. También aclaró que no busca controlar la prensa, pero ya habla de ordenarla y de registras quienes la ejercen.

Tales declaraciones no pasaron desapercibidas para Rubén Moreira, quien dos días después reaccionó con el siguiente mensaje contra Rocío Nahle, en el que destacó que la “dictadura” avanza en estados donde gobierna Morena.

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“¡¡Alerta!! La construcción de la dictadura avanza. #Veracruz, #Campeche, #Puebla y #Oaxaca son ejemplo de la locura estalinista de #Morena.

“El objetivo es terminar con la libertad. Vean a @rocionahle y su espíritu de #CallarAMéxico”, escribió el exgobernador de Coahuila.

Sin pelos en la lengua, Rubén Moreira advirtió sobre la censura que puede sufrir México con las nuevas normas que impulsa el régimen morenista.