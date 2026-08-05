Thunder Rosa revela su gran misión como campeona del CMLL: llevar a las Amazonas a Estados Unidos

La mexicoestadounidense destacó a tres Amazonas que considera listas para demostrar su nivel en Estados Unidos.

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Thunder Rosa comenzó una nueva etapa dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre con un objetivo que va más allá de portar un campeonato. Después de conquistar el Campeonato Nacional Femenino del CMLL al derrotar a India Sioux durante el Viernes Espectacular en la función Leyenda de Plata, la luchadora mexicoestadounidense dejó claro que su reinado buscará convertirse en una plataforma para proyectar internacionalmente a las Amazonas del Consejo.

Durante el Día de Medios del CMLL, en el que estuvo presente Infobae México, la nueva monarca habló por primera vez sobre los planes que tiene para su campeonato. Lejos de enfocarse únicamente en defender el cinturón, explicó que una de sus principales metas consiste en crear oportunidades para que más luchadoras mexicanas puedan presentarse en escenarios internacionales y demostrar el nivel que existe dentro de la división femenil del Consejo.

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La gladiadora, quien también forma parte del roster de AEW, considera que el intercambio entre ambas empresas podría beneficiar a las luchadoras mexicanas y permitir que el público estadounidense conozca el talento que actualmente existe en el CMLL.

Thunder Rosa quiere llevar a las Amazonas del CMLL a AEW

(Foto: Diego Cedrix)

Thunder Rosa señaló que le gustaría medirse con más integrantes de las Amazonas tanto en México como en Estados Unidos, ya que considera que la calidad de la lucha libre femenil mexicana merece mayor reconocimiento a nivel internacional.

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“Me gustaría luchar con ellas aquí en México y traerlas a Estados Unidos para que posiblemente podamos tener más combates allá. Sanelly es definitivamente una, Skadi es otra que me encanta cómo lucha; es talento nuevo. Kira es otra persona que también siento que podría ser muy interesante traerla a Estados Unidos para que vean el calibre de lucha que ella trae. Esas son las tres que más me interesa traer, pero yo quiero luchar con todas para aprender más”, declaró.

Para la campeona, una mayor colaboración entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y AEW ayudaría a fortalecer la presencia internacional de las Amazonas, una división que, en su opinión, se ha consolidado como una de las más competitivas dentro de la lucha libre profesional.

Además, explicó que compartir escenarios con luchadoras de diferentes estilos también representa una oportunidad de crecimiento personal, ya que le permite seguir aprendiendo y enriqueciendo su experiencia sobre el ring.

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La humildad, la clave de su éxito en el CMLL

La gladiadora afirmó que la humildad y las ganas de aprender le permitieron integrarse rápidamente al vestidor del Consejo.

Thunder Rosa también compartió cuál considera que ha sido el factor más importante para adaptarse rápidamente al estilo del Consejo Mundial de Lucha Libre desde su llegada a la empresa.

La campeona aseguró que nunca llegó con la intención de imponer su experiencia internacional, sino con la disposición de aprender de las Amazonas y trabajar junto a ellas para fortalecer la división femenil.

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“Lo más importante fue que vine aquí con una actitud humilde. Yo no vengo aquí a decir ‘yo soy AEW’; vine a aprender y a hacer esta división más fuerte. Estoy abierta a las críticas y a que podamos ayudarnos mutuamente para ser mejores, porque es la única manera de hacer crecer una división femenil”, afirmó.

La luchadora también reconoció el ambiente positivo que encontró dentro del vestidor del Consejo, donde, aseguró, recibió apoyo desde el primer día por parte de sus compañeras.

Lejos de encontrar rivalidades fuera del cuadrilátero, explicó que las Amazonas la han impulsado constantemente a seguir perfeccionando su trabajo mediante entrenamientos, consejos y el intercambio de experiencias.

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Thunder Rosa siempre ha demostrado su amor por México.

“No siento que hubo animosidad de ninguna manera. Al contrario, todas me han ayudado muchísimo a entrenar más. El hecho de venir siempre a entrenar, hacer preguntas y aprender de ellas tiene mucho que ver para que esta división siga creciendo”, concluyó.

(Foto: Diego Cedrix)

Con el Campeonato Nacional Femenino ahora en su poder, Thunder Rosa busca que su reinado sea recordado no solamente por las defensas del cinturón, sino también por abrir nuevas oportunidades para las luchadoras mexicanas. Su intención de llevar a las Amazonas del CMLL a escenarios internacionales refleja una visión enfocada en fortalecer la división femenil y demostrar que el talento mexicano puede competir al más alto nivel en cualquier parte del mundo.