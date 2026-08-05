Receta de panqué de café casero: un pan esponjoso y fácil de preparar

Sin duda un desayuno o cena no está completo sin un rico pan acompañado de café y para los amantes de esta bebida existe una receta que junta ambos sabores.
Se trata de un panqué de café casero que se convierte en una opción esponjosa y aromática que alegra cualquier mesa, ideal para acompañar el primer café del día o una charla de tarde.
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Este bizcocho, sencillo y dulce, tiene ese toque clásico que conquista a quien lo prueba.
Es habitual encontrarlo en hogares de América Latina, servido tanto solo como acompañado de nata, frutas o simplemente espolvoreado con azúcar glas. Es ideal para acompañar con un café solo o un vaso de leche fría.
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Receta de panqué de café casero
El panqué de café casero es un bizcocho suave y esponjoso, con sabor intenso a café y una textura húmeda. Se prepara batiendo huevos, azúcar, aceite y café fuerte, integrando harina y levadura para lograr una miga ligera y aireada. El horneado es clave para que el pan quede bien cocido sin resecarse.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos
- Tiempo de preparación activa: 15 minutos
- Tiempo de horneado: 40 minutos
Ingredientes
- 3 huevos grandes
- 200 g de azúcar
- 120 ml de aceite de girasol (puede ser suave)
- 120 ml de café fuerte, frío
- 180 g de harina de trigo
- 10 g de levadura química (polvos de hornear)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Azúcar glas para espolvorear (opcional)
Cómo hacer panqué de café casero, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde tipo plum cake con un poco de mantequilla o aceite y harina.
- En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté muy espumosa y haya duplicado su volumen.
- Añade el aceite en hilo, batiendo suave para no bajar la mezcla.
- Incorpora el café frío y la esencia de vainilla, batiendo lo justo para integrar.
- Tamiza la harina con la levadura y la sal. Agrega a la mezcla anterior en dos tandas, integrando con movimientos envolventes para no perder aire.
- Vierte la masa en el molde y alísala con una espátula.
- Hornea durante 40 minutos. Pincha el centro con un palillo: debe salir limpio. Si no, deja 5 minutos extra y revisa.
- Saca el molde, deja reposar 10 minutos y desmolda sobre una rejilla.
- Cuando esté frío, espolvorea con azúcar glas antes de servir para un toque extra.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 a 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 220 kcal
- Proteínas: 4 g
- Hidratos de carbono: 30 g
- Grasas: 9 g
- Azúcares: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el panqué en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. También puedes refrigerarlo hasta 5 días o congelarlo en porciones durante 2 meses.
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