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Receta de panqué de café casero: un pan esponjoso y fácil de preparar

Este bizcocho, sencillo y dulce, tiene ese toque clásico que conquista el paladar de quien lo prueba

Un panqué de café con una rebanada en una tabla de madera, una taza de café humeante, una servilleta de tela y un tenedor sobre una mesa de madera cerca de una ventana.
Un panqué de café casero, con una rebanada cortada en una tabla de madera, se acompaña de una taza de café humeante sobre una mesa rústica junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sin duda un desayuno o cena no está completo sin un rico pan acompañado de café y para los amantes de esta bebida existe una receta que junta ambos sabores.

Se trata de un panqué de café casero que se convierte en una opción esponjosa y aromática que alegra cualquier mesa, ideal para acompañar el primer café del día o una charla de tarde.

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Este bizcocho, sencillo y dulce, tiene ese toque clásico que conquista a quien lo prueba.

Es habitual encontrarlo en hogares de América Latina, servido tanto solo como acompañado de nata, frutas o simplemente espolvoreado con azúcar glas. Es ideal para acompañar con un café solo o un vaso de leche fría.

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Panqué de café redondo con una rebanada cortada y azúcar glas, una taza de café negro, granos de café, tabla de madera y servilleta de tela junto a una ventana.
Un panqué de café casero, con una rebanada ya servida, se presenta junto a una taza de café oscuro y granos de café sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de café casero

El panqué de café casero es un bizcocho suave y esponjoso, con sabor intenso a café y una textura húmeda. Se prepara batiendo huevos, azúcar, aceite y café fuerte, integrando harina y levadura para lograr una miga ligera y aireada. El horneado es clave para que el pan quede bien cocido sin resecarse.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Tiempo de preparación activa: 15 minutos
  • Tiempo de horneado: 40 minutos

Ingredientes

  1. 3 huevos grandes
  2. 200 g de azúcar
  3. 120 ml de aceite de girasol (puede ser suave)
  4. 120 ml de café fuerte, frío
  5. 180 g de harina de trigo
  6. 10 g de levadura química (polvos de hornear)
  7. 1 pizca de sal
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Cómo hacer panqué de café casero, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde tipo plum cake con un poco de mantequilla o aceite y harina.
  2. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté muy espumosa y haya duplicado su volumen.
  3. Añade el aceite en hilo, batiendo suave para no bajar la mezcla.
  4. Incorpora el café frío y la esencia de vainilla, batiendo lo justo para integrar.
  5. Tamiza la harina con la levadura y la sal. Agrega a la mezcla anterior en dos tandas, integrando con movimientos envolventes para no perder aire.
  6. Vierte la masa en el molde y alísala con una espátula.
  7. Hornea durante 40 minutos. Pincha el centro con un palillo: debe salir limpio. Si no, deja 5 minutos extra y revisa.
  8. Saca el molde, deja reposar 10 minutos y desmolda sobre una rejilla.
  9. Cuando esté frío, espolvorea con azúcar glas antes de servir para un toque extra.
Infografía de nueve pasos para panqué de café. Muestra huevos, azúcar, mantequilla, harina, café, vainilla, un molde, batidora, horno, pastel y azúcar glas.
Una infografía detalla el proceso completo para elaborar un panqué de café casero, desde la mezcla de ingredientes hasta el horneado y la decoración final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Grasas: 9 g
  • Azúcares: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el panqué en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. También puedes refrigerarlo hasta 5 días o congelarlo en porciones durante 2 meses.

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