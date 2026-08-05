Huachicol le pega a la finanzas de Pemex: estas son las millonarias pérdidas durante el segundo trimestre de 2026

Desde 2021, las pérdidas de Pemex por huachicol solo se fueron incrementando. Créditos: FGR

Guardar

El huachicol o robo de combustibles que sufre Petróleos Mexicanos (Pemex) generó pérdidas, entre abril y junio de 2026, que ascendieron a 9.17 mil millones de pesos, una cifra similar a lo que reportó la petrolera el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los estados financieros de Pemex revelaron que durante el segundo trimestre de este año, el huachicol no le permitió facturar a la empresa productiva del Estado la cifra antes descrita, que es similar a los 9.13 mil millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

PUBLICIDAD

Pérdidas de Pemex al alza

Proceso también reportó que las pérdidas de Pemex durante el segundo trimestre de 2026 representan un incremento del 963.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, cuando la cifra apenas eran de 863 millones de pesos, justo después del inicio de la guerra contra el huachicol que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los números no mienten, por lo que el segundo trimestre de 2026 se convirtió en el peor registro para un mismo periodo desde que comenzaron los gobiernos federales de Morena o autollamados de la “Cuarta Transformación”.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen tomada desde un dron muestra la sede central de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México. 12 de mayo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

Guerra contra el huachicol empezó bien

En diciembre de 2018, justo al inicio de su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió emprender una estrategia contra el robo de combustibles o huachicol para intentar salvar las finanzas de Pemex.

Al principio, la estrategia dio resultados; pues tras el cambio de gobierno en 2018, las pérdidas por robo de combustible se desplomaron a 863 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2019, una reducción de 90.6 por ciento respecto al mismo periodo del último año del sexenio de Peña Nieto.

PUBLICIDAD

Mientras que en el segundo trimestre de 2020, otra vez, disminuyeron a 601 millones de pesos, el nivel más bajo de 2018 a la fecha.

Desde 2021, la estrategia ya no dio resultados

No obstante, a partir de 2021, los números ya no fueron tan favorables para Pemex. Entre abril y junio de ese año, las pérdidas aumentaron a 1.7 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

Para el segundo trimestre de 2022, subieron a 5.62 mil millones de pesos y en 2023 escalaron a 5.89 mil millones de pesos.

Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Un caso curioso fue el de 2024, cuando Pemex reportó en sus estados financieros una ligera reducción, con un monto de 4.92 mil millones de pesos. Sin embargo, en 2025 –primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum–, las pérdidas fueron al alza con 7.65 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

Pemex reporta un repunte en tomas clandestinas

Que durante el segundo trimestre de 2026, Pemex reporte pérdidas por 9.17 millones de pesos, no es casualidad, ya que números de la propia empresa productiva del Estado confirman que, en el primer cuatrimestre de este año, las tomas clandestinas aumentaron 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, entre enero y abril de 2026, se detectaron tres mil 836 tomas clandestinas, frente a las tres mil 699 detectadas en el mismo lapso de 2025, es decir, 137 casos más.

PUBLICIDAD

Entre enero y abril de 2026, las tomas clandestinas en México fueron al alza. Foto: Saúl López / Cuartoscuro

Hidalgo es la entidad con mayor número de ductos pinchados, al sumar 986 durante los primeros cuatro meses del año. Le siguen Jalisco, con 740 casos; Puebla, con 362; Estado de México, con 329; Guanajuato, con 304; Querétaro, con 263, y Nuevo León, con 214.

Michoacán no es el estado con mayor número de tomas clandestinas en dicho periodo de 2026, pero sí es el de mayor incidencia, al reportar un incremento de 155.56 por ciento, ya que entre enero y abril de 2025 se detectaron solo nueve casos, pero en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 23.

PUBLICIDAD

Lejos se quedó el discurso de “por el rescate de la soberanía”, ya que desde 2021, el huachicol o robo de combustibles ha ido al alza en Pemex, problema que se asemeja a lo que reportaba Peña Nieto en su último año de gobierno.