Productores de aguacate exigen al gobierno mexicano garantizar seguridad en Michoacán para salvar a la industria

Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos. REUTERS/Alan Ortega

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La industria aguacatera mexicana hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para garantizar las condiciones de seguridad en Michoacán, luego de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera temporalmente las actividades de inspección del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), una decisión que pone en riesgo las exportaciones del principal producto agrícola mexicano hacia el mercado estadounidense.

A través de un comunicado, representantes del sector rechazaron cualquier hecho de violencia que afecte la estabilidad económica y social de la entidad, al considerar que la inseguridad amenaza el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad.

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Los productores señalaron que el aguacate representa una de las principales fuentes de empleo y desarrollo rural en Michoacán, por lo que advirtieron que la falta de condiciones de seguridad puede afectar a productores, cortadores, empacadores, transportistas y trabajadores que participan en la cadena de exportación.

Comunicado del sector aguacatero.

Productores piden acciones inmediatas para proteger la cadena de exportación

En su posicionamiento, el sector solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales implementar medidas urgentes para restablecer la confianza y permitir que las inspecciones estadounidenses se reanuden lo antes posible.

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Entre las principales peticiones destacan:

Garantizar la seguridad del personal del USDA que realiza las inspecciones.

Proteger los centros de empaque, rutas de transporte y zonas de producción .

Fortalecer la presencia de las autoridades para combatir la extorsión .

Restablecer los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos .

Salvaguardar la continuidad de las exportaciones bajo el marco del T-MEC.

Productores exigen acciones inmediatas para proteger la cadena de exportación. REUTERS/Iván Arias

Los productores subrayaron que defender la competitividad del aguacate mexicano también implica garantizar el Estado de Derecho y brindar certeza a quienes participan diariamente en esta industria.

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Suspensión del USDA frena temporalmente los envíos de aguacate

La medida fue confirmada por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), que informó que, mientras permanezca la suspensión, no podrán autorizarse nuevos embarques de fruta con destino a Estados Unidos.

Únicamente podrá procesarse el aguacate que fue recibido un día antes en presencia de los inspectores estadounidenses, mientras que la fruta ingresada posteriormente no podrá avanzar en el proceso de exportación hasta nuevo aviso.

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Bedolla explica suspensión de inspecciones de EU al aguacate en Michoacán. (X: @ARBedolla)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la decisión responde a una medida preventiva del Gobierno estadounidense para proteger a su personal tras las recientes acciones de seguridad realizadas contra grupos dedicados a la extorsión en la entidad.

Seguridad en Michoacán, factor clave para una industria que genera más de 200 mil empleos

Michoacán concentra la mayor producción de aguacate del país y abastece alrededor del 80% de las importaciones que realiza Estados Unidos.

Tan solo en la entidad, esta actividad genera más de 200 mil empleos directos e indirectos y representa uno de los principales motores económicos.

Las autoridades estatales informaron que mantienen comunicación con la Embajada de Estados Unidos, el USDA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil para fortalecer los operativos y crear las condiciones que permitan reactivar las inspecciones.

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Inseguridad pone en riesgo más de 200 mil empleos del sector aguacatero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión ocurre en un contexto marcado por recientes detenciones de presuntos líderes criminales relacionados con esquemas de extorsión, hechos que derivaron en bloqueos e incidentes de seguridad en distintos municipios del estado.

Industria confía en una pronta reactivación de las exportaciones

El sector aguacatero reiteró su compromiso con la legalidad, el trabajo formal y el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por Estados Unidos.

Asimismo, llamó a mantener la unidad entre todos los integrantes de la cadena productiva mientras continúan las gestiones con las autoridades.

Los productores advirtieron que una suspensión prolongada tendría consecuencias económicas tanto para México como para Estados Unidos, por lo que insistieron en que la seguridad debe convertirse en una prioridad para preservar una industria estratégica para ambos países y evitar afectaciones al comercio bilateral bajo el T-MEC.

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