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América vs San Diego FC, EN VIVO: dónde y cuándo ver el debut de las Águilas en la Leagues Cup 2026

La escuadra dirigida por Guillermo Almada intentará imponerse en casa

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)
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El Club América iniciará su camino en la Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC, en un partido que tendrá un ingrediente especial: será el primer encuentro del torneo que se dispute en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Las Águilas llegan al certamen con la obligación de ser protagonistas ante un rival de la MLS que apenas comienza a construir su historia en el futbol internacional. Del otro lado, San Diego buscará dar la sorpresa en su segunda participación dentro de la competencia.

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Para los aficionados que quieran seguir el partido, aquí te contamos la fecha, horario y las opciones de transmisión para ver el encuentro en vivo.

¿Dónde ver América vs San Diego FC EN VIVO? Canal de TV y streaming

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
(REUTERS)

El duelo entre el Club América y San Diego FC se disputará este jueves 6 de agosto a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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La transmisión por televisión abierta estará disponible a través de Canal 9 e Imagen Televisión, mientras que los usuarios con televisión de paga podrán disfrutarlo mediante TUDN.

Además, el encuentro también podrá verse en streaming por Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Leagues Cup 2026.

América y San Diego se enfrentan con objetivos distintos

(Ron Chenoy-Imagn Images)
(Ron Chenoy-Imagn Images)

El partido marcará el choque entre dos clubes que atraviesan momentos diferentes. Los de Coapa llegan como uno de los equipos más importantes y ganadores del futbol mexicano, con una amplia historia y una de las aficiones más grandes del continente.

San Diego FC, en cambio, vive una etapa de crecimiento tras incorporarse a la MLS en 2025 y busca consolidarse dentro del futbol estadounidense con participaciones internacionales como la Leagues Cup.

El duelo en el Coloso de Santa Úrsula será una nueva prueba para las Águilas y una oportunidad para que el conjunto californiano mida su nivel ante uno de los grandes representantes de la Liga MX.

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