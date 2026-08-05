Ese Pérez asegura que Masad Altamimi está protegido por Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

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La segunda semana de La Casa de los Famosos México 2026 ha llegado con formación de nuevos equipos y alianzas dentro del encierro, luego del primer posicionamiento y la salida de Mariana Ochoa en la noche de eliminación. Aunque algunos habitantes creen que estas alianzas se han dado desde afuera.

El influencer Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez, asegura que una de las alianzas que existen dentro del reality show de Televisa se formó desde afuera, debido a que Karina Torres y Masad Altamimi pertenecen a la misma agencia.

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Durante una charla con Fede Vigevani, Ese Pérez aseguró que el influencer árabe se siente protegido por Karina, ya que su agencia le pidió que lo respaldara para que ambos duraran en el encierro.

La alianza de Karina Torres y Masad Altamimi por su agencia

(ig/masadaltamimi1)

Ese Pérez aseguró en una charla con Fede Vigevani que Masad Altamimi está protegido por la influencer Karina Torres, una de las habitantes más queridas de esta temporada, debido a que ambos pertenecen a la misma agencia.

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“(Masad) se siente protegido porque está en la agencia de Karina, se siente respaldado por Karina siento yo. Están en la misma agencia”, aseguró el influencer. “Yo siento que su agencia le dijo ‘no me sueltes a este güey porque es de nosotros’”, agregó.

¿Cuál es la agencia de Karina Torres y Masad Altamimi?

El argumento de Ese Pérez para asegurar que Masad está protegido por Karina es que son representados por la misma agencia, lo cual es cierto. De acuerdo con el perfil Instagram de ambos influencers, la agencia que los representa es FZ Management.

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Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

Esta agencia es una de las más reconocidas actualmente, ya que maneja la agenda de varios influencers, conductores y artistas del medio, dentro de su catálogo se encuentran perfiles como el de Wendy Guevara, Nicola Porcella, Vanessa Claudio, Karime Pindter, Karely Ruiz, Poncho de Nigris, Abelito, Briggitte Bozzo, Aaron Mercury, entre muchos otros.

Los equipos que se han formado dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Yanet García movió primero en La Casa de los Famosos México 2026: tras convertirse en la habitante con más votos en la primera semana, armó equipo con Brianda Deyanara y Ximena Herrera para blindarse rumbo a las nominaciones.

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La conversación ocurrió este martes dentro del cuarto, cuando las tres hablaron de sumar a Luis Chaparro y de reclutar a más participantes que consideraron “fuertes”, en una jugada para hacer contrapeso a la cercanía que la audiencia observó entre Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez.

(Infobae/Jenifer Nava)

García enmarcó el acuerdo como una estrategia de “sobrevivencia” y subrayó que no buscó coordinar votos al nominar, práctica que el formato prohíbe. “Uno está tratando de armar esto desde una relación, de sobrevivencia. Que al final no tenemos que decirlo, es un equipo entre nosotros pero ellos no tiene porque saberlo, simplemente nos estamos protegiendo”, dijo Yanet García.

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El primer bloque formal dentro del encierro y sus posibles reclutas

Con ese planteamiento, el primer grupo formal dentro de la casa quedó integrado por Brianda Deyanara, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro, y tuvo en la mira sumar a Fede Vigevani y Memo Schutz, según lo comentado dentro del cuarto.

La charla entre las tres participantes se centró en crecer el bloque con perfiles que percibieron competitivos para sostenerse ante las nominaciones, siempre bajo el argumento de “protección” y sin admitir una coordinación directa de votos.

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Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera forman el primer equipo de La Casa de los Famosos México y buscan reclutar hombres (Redes Sociales)

Las versiones en redes y el contraste con otras cercanías en la casa

En paralelo, fans comentaron en redes sociales que podrían existir alianzas pactadas fuera de la casa, como una posible protección entre Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo, a quienes ubicaron por trabajos previos, además de su cercanía con Gema Garoa; esa versión no se confirmó dentro del encierro.

Aunque Rendón y Torres figuran como los habitantes más populares y en la primera semana evitaron votarse entre ellos, no hablaron de una alianza formal, mientras que el equipo de García marcó el inicio del juego de estrategias dentro de la temporada.

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