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MC acusa persecución política a sus alcaldes en Veracruz

El dirigente emecista acude a la CNDH para solicitar resguardo a gobiernos locales

El dirigente del partido naranja señala la existencia del recurso desde la Suprema Corte
Jorge Álvarez Máynez acudió a la CNDH para pedir medidas de protección para gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Crédito: X/@AlvarezMaynez
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Jorge Álvarez Máynez acudió este 5 de agosto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir medidas de protección para gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Veracruz y acusar al gobierno estatal de intromisiones arbitrarias y judicialización selectiva, en un contexto en el que el Congreso local vota ese mismo día si retira el fuero a dos alcaldes del partido para que la Fiscalía del Estado pueda proceder penalmente contra ellos.

Según la declaración difundida por el dirigente emecista, su partido también acusa que le “robaron la elección en Papantla y Poza Rica y que el ejecutivo estatal busca cooptar a presidentes municipales de MC. Álvarez Máynez sostuvo que la fuerza política no aceptará presiones contra sus gobiernos locales en Veracruz.

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La votación requiere el respaldo de las dos terceras partes de los 50 integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso de Veracruz. Si prospera, Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, perderán la inmunidad procesal.

En redes sociales, Máynez declaró que “Lo que está pasando en Veracruz, desde el sexenio de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, tiene un nombre: persecución política.”

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El Congreso de Veracruz definirá si dos alcaldes de MC quedan sin fuero

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
Congreso de Veracruz requiere el respaldo de dos terceras partes de sus 50 integrantes para retirar el fuero a Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero. Crédito: Facebook/Raúl González Martínez

De acuerdo con Imagen del Golfo, la sesión extraordinaria fue convocada por la Diputación Permanente y los dictámenes se discutirán y votarán por separado. El pleno no resolverá sobre culpabilidad penal, sino únicamente si existen elementos para retirar el fuero y permitir que ambos enfrenten el proceso correspondiente.

La Comisión Permanente Instructora ya resolvió que “ha lugar a proceder” en los dos expedientes. Ese órgano fue presidido por Facundo Fernández de la Cruz y estuvo integrado por Ramón Díaz Ávila como secretario y Felipe Pineda Barradas como vocal.

Dicha comisión revisó carpetas de investigación, datos de prueba presentados por la Fiscalía y argumentos de las defensas. Los dos alcaldes comparecieron el pasado 30 de julio en audiencias de pruebas y alegatos en la sala Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo: Bravo Montero por la mañana y González Martínez por la tarde.

En su posicionamiento, Álvarez Máynez también afirmó que a un presidente municipal de Las Choapas la gobernadora “le dijo públicamente que era un criminal y después lo integró a Morena con amenazas. Añadió que lo que ocurre en Veracruz, o en cualquier otra parte del país, “no lo va a permitir Movimiento Ciudadano.

La Fiscalía estatal investiga dos casos distintos

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
Raúl González Martínez es investigado por la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Crédito: Facebook/Raúl González Martínez

El expediente de Raúl González Martínez se relaciona con la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La Fiscalía lo señala como presunto autor intelectual.

Según la indagatoria presentada ante el Congreso, el alcalde habría pedido a un presunto integrante de un grupo delictivo que privara de la libertad a la comunicadora después de enterarse de que supuestamente tenía una fotografía en la que aparecía con un arma de fuego. La defensa rechazó ese señalamiento y sostuvo que la acusación parte de la declaración de un testigo que no presenció la supuesta conversación.

Los abogados también argumentaron que la imagen mencionada por la Fiscalía no está incorporada a la carpeta de investigación. Ese mismo bloque defensivo cuestionó los informes de telefonía por diferencias en horarios y ubicaciones.

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
Bertín Bravo Montero es vinculado en la indagatoria por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, registrada el 14 de mayo de 2026 en Barra de Chachalacas. Crédito: Honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván

El caso de Bertín Bravo Montero está ligado a la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, registrada el 14 de mayo de 2026. Ambos fueron vistos por última vez después de acudir a un inmueble vinculado con el alcalde en Barra de Chachalacas.

La Fiscalía busca establecer qué ocurrió después de su llegada a ese sitio y si el presidente municipal tuvo participación en los hechos, citó el diario. La defensa negó vínculos del edil con organizaciones delictivas y afirmó que el encuentro referido por la autoridad estuvo relacionado con una operación de compraventa de adoquín.

El caso Roxana Guzmán ya dejó detenidos y mantiene abierta la investigación

Crimen de Roxana Guzmán deja ocho detenidos y la SSPC sostiene que la investigación sigue abierta. (Redes sociales/Captura de pantalla)
Crimen de Roxana Guzmán deja ocho detenidos y la SSPC sostiene que la investigación sigue abierta. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue localizada sin vida 24 días después de su desaparición del pasado 2 de junio. Un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpió en su casa y se la llevó por la fuerza.

Su secuestro y asesinato derivaron en la detención de ocho posibles implicados: cuatro presuntos integrantes de Grupo Sombra o Mafia Veracruzana y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. Según la SSPC, la investigación sigue abierta para capturar a más personas.

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