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Familia de Ernesto Ruffo y Somos México llaman a crear Comité por su libertad

La iniciativa busca impulsar una red ciudadana nacional para solicitar que el exgobernador de Baja California enfrente su proceso bajo arresto domiciliario

Comité Plural denuncia presunta persecución política contra Ruffo
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La familia del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el partido Somos México anunciaron la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, una iniciativa que pretende conformar una red ciudadana de alcance nacional para exigir que el exmandatario continúe su proceso penal bajo arresto domiciliario y denunciar lo que consideran una persecución política.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, explicó que el comité surge a partir del respaldo recibido por parte de ciudadanos, organizaciones civiles, académicos y activistas que han manifestado su preocupación por la situación jurídica y las condiciones de reclusión de su padre, quien permanece internado en el penal federal del Altiplano.

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La convocatoria, aseguraron sus promotores, está dirigida a conformar comités en estados y municipios, con el objetivo de difundir información sobre el caso y sumar apoyo ciudadano, sin que el movimiento tenga un carácter partidista.

Organizan movimiento nacional en defensa del exgobernador.
Organizan movimiento nacional en defensa del exgobernador.

Somos México califica a Ernesto Ruffo como “preso político”

Representantes de Somos México sostuvieron que el caso del exgobernador representa un ejemplo del uso político de la justicia y afirmaron que buscarán visibilizarlo tanto en México como en el extranjero.

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La organización insistió en que Ruffo, de 74 años, no representa un riesgo para la sociedad y que la legislación permite que enfrente el proceso desde su domicilio. Además, señalaron que las condiciones del penal de máxima seguridad dificultan la comunicación con su defensa y con sus familiares.

Como parte de su estrategia, adelantaron que acudirán a organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y Amnistía Internacional, con el propósito de solicitar medidas cautelares y exponer el caso.

Somos México califica a Ernesto Ruffo como “preso político”.
Somos México califica a Ernesto Ruffo como “preso político”.

¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo?

La Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra el exmandatario bajacaliforniano por diversos delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles.

Los principales señalamientos son:

  • Delincuencia organizada
  • Contrabando de combustible
  • Huachicol fiscal
  • Delitos en materia de hidrocarburos

Hasta el momento, Ruffo permanece vinculado a proceso y recluido en el penal del Altiplano, mientras continúa el desarrollo de la investigación.

La cuentas bancarias vinculadas al exgobernador de Baja California quedaron bloqueadas. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
La cuentas bancarias vinculadas al exgobernador de Baja California quedaron bloqueadas. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

Familia denuncia restricciones y afectaciones económicas

Durante la conferencia, Verónica Ruffo afirmó que la salud de su padre se ha deteriorado y sostuvo que su vida “está en peligro” debido a las condiciones en las que permanece recluido.

Relató que, desde su ingreso al penal, la familia ha enfrentado dificultades para comunicarse con él y aseguró que existen restricciones para entregarle artículos básicos de higiene e incluso libros.

También explicó que los internos únicamente pueden adquirir productos dentro del centro penitenciario después de cumplir un mes de reclusión, situación que, dijo, ha impedido que su padre tenga acceso inmediato a insumos esenciales.

Comunicado de Ernesto Ruffo Appel .

La hija del exgobernador también contradijo la versión del Gobierno federal respecto al congelamiento de sus cuentas bancarias. Explicó que recibió una notificación de cancelación de su cuenta y que hasta ahora no ha podido disponer de los recursos depositados, ni realizar operaciones financieras.

Precisó que la cuenta corresponde a Veritas Technology, empresa dedicada a soluciones tecnológicas en la que Ernesto Ruffo figura como socio fundador y que constituye su principal fuente de ingresos en México.

Comité suma a exfuncionarios, académicos y activistas

El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo quedó integrado por exfuncionarios, académicos, legisladores y activistas, entre ellos Vicente Fox, Jorge Castañeda, Emilio Álvarez Icaza, Mariclaire Acosta, Carlos Medina Plascencia, Federico Döring, Renato Sales Heredia, Clara Jusidman, Ivonne Melgar y Rubén Moreira, entre otros.

Conformarán juntas ciudadanas en todo el país para respaldar a Ernesto Ruffo.
Conformarán juntas ciudadanas en todo el país para respaldar a Ernesto Ruffo.

Los integrantes señalaron que la campaña buscará informar a la ciudadanía sobre el caso, promover la conformación de comités en todo el país y respaldar la petición para que el exgobernador pueda enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen las investigaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustible, en un caso que continúa generando posturas encontradas entre sus simpatizantes y las instancias encargadas de la procuración de justicia.

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