Balconean a Layda Sansores en vuelo de lujo a España: ¿festejo de cumpleaños austero en la Madre Patria?

Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)

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Pese a los llamados de la dirigencia de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum para que gobernadores, altos funcionarios y políticos, mantengan una vida “austera” y no se muestren entre lujos y despilfarros; este 5 de agosto, fotos de la mandataria de Campeche, Layda Sansores, vuelven a exhibirla viajando en primera clase rumbo a Madrid, España.

La gobernadoras tomó el vuelo en compañía de su hermana Laura, quien es presidenta del DIF Campeche, el medio Latinus aseguró que también va acompañada de otras dos personas.

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El vuelo abordado fue el AM21 que partió la noche del martes, alrededor de las 22:00 horas, desde la Ciudad de México. La clase premier de Aeroméxico -aerolínea en la que viajó Layda- ofrece asientos más cómodos y tiene el objetivo de dar “prioridad” a sus pasajeros.

Layda Sansores también viajó a Europa en 2025

La mandataria vuelve a viajar a Madrid en el marco de su cumpleaños 81, el cual será el próximo 7 de agosto. Cabe destacar que, el año pasado también fue captada de viaje con destino a Ámsterdam, Países Bajos; en aquel momento, justificó su ausencia en el gobierno asegurando que el Congreso de Campeche le avaló seis días de ausencia.

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La gobernadora respondió a los señalamientos tras su reciente viaje privado a Países Bajos. (Crédito: X: @LaydaSansores)

Incluso, publicó un video a través de sus redes sociales donde se le puede ver festejando con una de sus hijas y dos de sus nietas, otros dos de sus hijos, hermanas y otros familiares:

“Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y también a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año... Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida... Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren”.

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Ariadna Montiel reprocha viajes en primera clase

Apenas la tarde del martes 4 de agosto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, le pidió al gobernador de Tabasco, Javier May, apegarse a las “reglas de austeridad” que dicta el partido guinda, aseguró que “no está bien viajar en primera clase”, reiterando una vez más cómo debe mostrarse la militancia morenista.

Recordó que la propia presidenta de México aplica el principio de austeridad y se muestra viajando en clase comercial, sin más lujos:

“Cuando iba al final del Mundial iba en clase comercial y justo se tuvo que ir en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional porque le cancelaron el vuelo. Entonces hay que hacerlo, hay que respetar eso. Y creo que es para todos, no solo para Javier May”.

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Ariadna Montiel reprocha viajes en primera clase. (Crédito: X/ @A_MontielR)

Sin que las palabras de la dirigencia causen efecto en el comportamiento al que están acostumbrados algunos políticos de Morena, la gobernadora de Campeche ya suma críticas por las fotos y videos que circulan en redes sociales.

“La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, en donde la mayoría de los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede existir justificación moral, ética ni política”, ha reiterado Sheinbaum en múltiples ocasiones por los escándalos de los que han sido objeto distintos políticos de Morena.

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