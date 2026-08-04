Abelina López defiende gasto de 898 mdp en Acapulco y reta a dar nombres de funcionarios “corruptos”

En un acto público en Acapulco, la morenista niega haberse apropiado del dinero y afirma que el monto se destinó a 511 trabajos en colonias, en medio de su ruta a 2027

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La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, calificó como “fuego amigo” las acusaciones en su contra por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y llamó a la población de Guerrero a respaldar su proyecto rumbo a la gubernatura estatal de 2027.

“Con eso construimos 511 obras”, asegura

Durante un evento público, López Rodríguez negó haberse apropiado del recurso federal y afirmó que con esos fondos se ejecutaron 511 obras en distintas colonias de Acapulco. La funcionaria sostuvo que la narrativa sobre un presunto desvío responde, según su versión, a un ataque proveniente de dentro de su propio movimiento político.

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De acuerdo con el medio El Faro de la Costa Chica, la alcaldesa adelantó que daría nombres de personas a quienes calificó de corruptas, aunque finalmente solo se limitó a una breve descripción física de uno de los señalados, sin identificarlo formalmente.

En julio de 2026, el máximo tribunal resuelve por unanimidad que la revisión de fondos ejercidos por ayuntamientos es competencia exclusiva de la instancia federal, aunque aclara que la indagatoria puede continuar. Crédito: Fb: Abelina López

El contexto de la acusación

El presunto manejo irregular de los 898.6 millones de pesos —correspondientes al ejercicio fiscal 2023— fue denunciado en 2025 por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) ante la Fiscalía estatal. Entre los puntos señalados por la autoridad se encuentran:

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Falta de comprobación del ejercicio de los recursos ante instancias estatales.

Presuntas irregularidades administrativas en la ejecución del gasto público municipal.

Elementos que, según el Congreso local, podrían sustentar un proceso de revocación de mandato.

López Rodríguez ha señalado en distintas ocasiones que los recursos cuestionados corresponden al FAISMUN, un fondo cuyo ejercicio, según ha argumentado, queda registrado y validado ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

La SCJN frenó la auditoría estatal, no cerró el caso

En julio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, que la fiscalización de recursos federales ejercidos por municipios corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a las auditorías estatales. Con ello, el máximo tribunal dejó sin efecto las sanciones que enfrentaba López Rodríguez por negarse a entregar información a la ASE.

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No obstante, la propia Corte precisó que la resolución no impide que los fondos sean investigados por la autoridad federal competente, por lo que el caso permanece abierto a nivel federal.

Convocatoria política en clave electoral

En su mensaje más reciente, la alcaldesa con licencia dijo que “Guerrero está tirado” y llamó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, insistiendo en que no negocia con estructuras políticas ni figuras del poder estatal, sino directamente con “el pueblo”.

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El pronunciamiento se da en medio de la disputa interna dentro de Morena por la candidatura a la gubernatura de Guerrero para el proceso electoral de 2027, luego de que López Rodríguez solicitó licencia indefinida al cargo el pasado junio para buscar esa postulación.

Hasta el momento, la investigación federal sobre el destino de los 898 millones de pesos no ha sido concluida ni resuelta de manera definitiva por la ASF.

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