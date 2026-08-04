Samuel García y Mariana Rodríguez comparten imágenes de su tercera bebé en camino

Raquel es la tercera hija de la pareja. La primera, Mariel, nació el 10 de marzo de 2023; la segunda, Isabel, llegó el 12 de julio de 2025. (Instagram/Mariana Rodríguez)

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Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú presentaron este martes a su tercera hija, Raquel García Rodríguez, a través de una publicación conjunta en Instagram que acumuló más de 195 mil “me gusta”.

La pareja, una de las más seguidas de la vida pública mexicana, compartió las primeras imágenes de la recién nacida sin adelantar más detalles sobre el nacimiento.

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Mariana Rodríguez/Instagram

Raquel, la tercera hija de la familia García Rodríguez

La publicación generó una avalancha de reacciones. La propia Mariana comparó a la recién nacida con su hermana mayor: “Isabel 2.0”. (Ecografía 3D/Mariana Rodríguez/Instagram)

El gobernador de Nuevo León y la empresaria e influencer anunciaron la llegada con un mensaje directo: “Bendecidos de saludar a Raquel García Rodríguez”.

La publicación generó una avalancha de reacciones. La propia Mariana comparó a la recién nacida con su hermana mayor: “Isabel 2.0”.

Tres niñas en tres años

Los tres nombres —Mariel, Isabel y Raquel— comparten terminación, una coincidencia que la pareja no ha explicado públicamente pero que sus seguidores han señalado desde el anuncio del embarazo. | Foto: IG @marianardzcantu

Raquel es la tercera hija de la pareja. La primera, Mariel, nació el 10 de marzo de 2023; la segunda, Isabel, llegó el 12 de julio de 2025.

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El embarazo fue anunciado el 22 de abril de 2026, apenas nueve meses después del nacimiento de Isabel. En mayo, la pareja confirmó mediante una revelación de género que esperaban otra niña. El nombre lo reveló la propia Mariel en junio, cuando trazó letra por letra el nombre de su futura hermana frente a la cámara.

Los tres nombres —Mariel, Isabel y Raquel— comparten terminación, una coincidencia que la pareja no ha explicado públicamente pero que sus seguidores han señalado desde el anuncio del embarazo.

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Un camino a la maternidad marcado por pérdidas

La llegada de Raquel cierra un capítulo que comenzó con dificultades. Mariana Rodríguez relató públicamente que enfrentó diagnósticos médicos poco alentadores sobre su fertilidad y vivió una serie de abortos espontáneos antes de lograr su primer embarazo.

Mariel, nacida en 2023, fue lo que en el lenguaje popular se denomina una “bebé arcoíris”: la primera hija que llega tras una o varias pérdidas gestacionales.

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El tercer embarazo, según describió Rodríguez en sus redes, llegó de forma espontánea: “Llegaste justo como lo pedí y anhelé siempre… de sorpresa, sin avisar, sin pensarlo, sin hormonas”.

De influencer a primera dama y funcionaria

El gobernador neoleonés se muestra muy contento cargando a su nuevo bebé. (IG Mariana Rodríguez)

Mariana Rodríguez Cantú nació el 10 de agosto de 1995 en Monterrey. A los 15 años inició una carrera como modelo y años después cursó la licenciatura en Psicología Organizacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

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Su trayectoria digital arrancó en 2016 como creadora de contenido en Snapchat e Instagram. En 2017 ganó notoriedad con rutinas de maquillaje, y en 2019 fundó Mar Cosmetics, su propia línea de productos de belleza.

Conoció a Samuel García Sepúlvedaen 2015 en Puerto Vallarta, cuando él se desempeñaba como senador de Movimiento Ciudadano (MC). Se casaron el 27 de marzo de 2020 en la Catedral Metropolitana de Monterrey.

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El salto a la política y “Amar a Nuevo León”

La estrategia, conocida como “fosfo fosfo”, apeló directamente al voto joven a través de contenido digital. (IG: @marianardzcantu)

Cuando García ganó la gubernatura de Nuevo León en 2021, Rodríguez asumió la titularidad de Amar a Nuevo León, organismo estatal enfocado en programas sociales, atención a la primera infancia, mujeres y emprendimiento.

Su presencia activa en redes durante la campaña de 2021 fue señalada por analistas como un factor en la victoria del candidato naranja. La estrategia, conocida como “fosfo fosfo”, apeló directamente al voto joven a través de contenido digital.

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En 2024 buscó la alcaldía de Monterrey por MC, pero perdió ante Adrián de la Garza. En 2026 lanzó Canta con Mar, un álbum de música infantil con 16 canciones disponible en Spotify y YouTube, inspirado en su experiencia como madre.

Samuel García a la cabeza de Nuevo León, un mundial y una vida familiar activa

Inició su carrera pública como diputado local en el Congreso de Nuevo León entre 2015 y 2018, y luego ocupó una curul en el Senado de la República por MC. (IG: @marianardzcantu)

Samuel Alejandro García Sepúlveda nació el 28 de diciembre de 1987 en Monterrey. Es abogado, financiero y político, egresado del ITESM, donde cursó la licenciatura en Derecho y Finanzas y una maestría en Derecho Público. Acumula tres doctorados: en Política Pública, en Derecho Fiscal y en Derecho Constitucional.

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Inició su carrera pública como diputado local en el Congreso de Nuevo León entre 2015 y 2018, y luego ocupó una curul en el Senado de la República por MC. En 2021 ganó la gubernatura de Nuevo León con el 36.71% de los votos, convirtiéndose en el mandatario más joven del estado en la historia reciente, con 33 años al asumir el cargo.

Su administración, que concluye en 2027, ha estado marcada por la atracción de inversión extranjera vía nearshoring, la expansión de infraestructura y una tensa relación con el Congreso local. En 2023 intentó una precandidatura presidencial por MC que no prosperó.