Secretario de Seguridad de Guanajuato niega ataque a balazos en tienda de Santa Fe Klan: asegura que fue “una riña entre otras personas”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato desmintió que policías municipales hayan agredido a familiares de Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, durante un operativo en la colonia Santa Fe. Crédito: Cuartoscuro

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan, quien había acusado a policías municipales de disparar contra miembros de su familia durante la madrugada del lunes, mientras se encontraban afuera de su tienda en la colonia Santa Fe.

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario Luis Gamba sostuvo que los elementos acudieron al lugar tras un reporte al 9-1-1 sobre una riña, y negó que los agentes hayan intentado ingresar al inmueble del artista.

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El incidente generó dos relatos contradictorios: el del cantante, que denunció un ataque armado y hostigamiento policial, y el de las autoridades, que describieron una intervención de rutina que derivó en la lesión de un agente.

De acuerdo con Gamba, todo comenzó con una llamada de emergencia en la que se reportaron gritos, una pelea y el lanzamiento de objetos dentro de un domicilio de la colonia Santa Fe. Los elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar con el objetivo de atender el reporte y evitar que alguna persona resultara afectada.

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Al llegar a la zona, los agentes escucharon detonaciones de arma de fuego. Ante esa situación, las autoridades solicitaron el refuerzo de más unidades para controlar el área.

La presunta agresión se habría llevado a cabo la madrugada de este lunes, informó el cantante. La publicación fue eliminada horas después. (Crédito: Facebook: Santa Fe Klan)

Un policía municipal resultó lesionado por golpes durante la intervención. El agente recibió atención médica y presentó su denuncia ante el Ministerio Público.

Por las detonaciones registradas en la zona y los indicios balísticos encontrados, la Secretaría de Seguridad también interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Gamba explicó que esa denuncia pasa a manos de la Fiscalía, que es la instancia encargada de realizar el peritaje y delimitar responsabilidades.

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La versión de Santa Fe Klan y la denuncia publicada en Facebook

El rapero Ángel Quesada publicó el lunes en su cuenta de Facebook una acusación directa contra los policías municipales. El artista afirmó que los agentes dispararon contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda oficial en la colonia Santa Fe, y aseguró tener identificados los nombres, placas y números de patrullas de los involucrados.

“Por si algo le pasa a mi familia o se me pierde algo en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes, tenemos cámaras en todo el barrio”, escribió el cantante en su publicación. El artista también acusó a los uniformados de hostigar a vecinos y trabajadores de la zona.

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Quesada señaló que los policías intentaron ingresar a su domicilio, versión que Luis Gamba rechazó de forma categórica. El secretario afirmó que en ningún momento los elementos entraron al inmueble donde se ubica la tienda del rapero.

(Crédito: Facebook | Santa Fe Klan)

La publicación de Santa Fe Klan fue eliminada horas después de su difusión. El cantante no especificó si alguno de sus familiares resultó lesionado durante el presunto ataque.

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La Fiscalía de Guanajuato asume la investigación

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomó el control de las investigaciones tras recibir la denuncia de hechos interpuesta por la Secretaría de Seguridad. El organismo realizó un peritaje en la zona para recabar los indicios balísticos mencionados por las autoridades.

Gamba indicó que tanto la Fiscalía como la propia Secretaría mantienen abiertas las indagatorias para determinar si existió alguna irregularidad por parte de cualquiera de los involucrados. El secretario también señaló que, a raíz de la denuncia publicada en redes sociales por el cantante, la dependencia inició una carpeta de seguimiento para garantizar los derechos y la seguridad de todos los involucrados.

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El funcionario respaldó el actuar de los elementos de la Policía Preventiva Municipal. “Sabemos que trabajan todos los días por la seguridad de los guanajuatenses”, afirmó Gamba, quien también reconoció los señalamientos de Quesada y señaló que la Fiscalía es la encargada de determinar las responsabilidades.

Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno municipal de Guanajuato ni la administración estatal habían emitido una postura definitiva sobre los señalamientos del rapero más allá de las declaraciones de Gamba. Tras la denuncia del artista, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en el domicilio del cantante, de acuerdo con medios locales.

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ARCHIVO - El rapero Angel Quezada, alias Santa Fe Klan, en concierto. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

El resultado de las investigaciones de la Fiscalía será el que determine qué ocurrió durante esa madrugada en la colonia Santa Fe. Por ahora, los hechos permanecen sin una versión oficial única y bajo proceso de investigación ministerial.