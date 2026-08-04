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Tabla general de la Liga MX Femenil 2026: así quedaron las posiciones tras la jornada 1

Atlante escribió historia en su debut en la Liga Femenil BBVA al imponerse 1-0 a Necaxa

Terminó la jornada 1 de la Liga MX Femenil (X@LigaBBVAFemenil)
Terminó la jornada 1 de la Liga MX Femenil (X@LigaBBVAFemenil)
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Tigres UANL, León, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, FC Juárez y Atlante Fútbol Club Femenil encabezan las posiciones del Grupo A tras disputar la primera jornada del Apertura 2026, en un formato de competencia que abandona la tabla general y retoma la división en dos sectores. La reestructuración responde a la demanda de jugadoras y cuerpos técnicos para disminuir la carga de partidos en el semestre y ajustar los calendarios a las fechas internacionales de la FIFA.

(Instagram / @ligafemenilbbva)
(Instagram / @ligafemenilbbva)

El debut del nuevo esquema dejó a Tigres UANL como líder absoluto del Grupo A, luego de vencer ocho goles por cero y sumar una diferencia de +8. El mismo grupo presenta a seis equipos empatados con 3 puntos, aunque la diferencia de goles determina la posición de cada club. Querétaro y Santos Laguna inician el torneo sin puntos y con diferencia negativa.

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En el Grupo B, América y Guadalajara son los equipos que arrancan con victoria, ambos con 3 puntos, aunque América ocupa la primera posición gracias a su diferencia de goles de +3. El resto de los equipos del sector, como Tijuana, Pachuca, Necaxa, Atlas, Pumas, Atlético San Luis y Puebla, pierden en su primer partido. Puebla, en particular, queda en el fondo de la tabla tras recibir ocho goles.

ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Nuevo formato de competencia en la Liga Mx Femenil

El formato para el Apertura 2026 plantea que cada club dispute 14 partidos en la fase regular: ocho contra rivales de su mismo grupo y seis ante equipos del grupo contrario. Las mejores cuatro escuadras de cada sector avanzarán a la fase final, aunque aún no se define si los cruces de cuartos de final se organizarán por tabla general o con enfrentamientos directos entre grupos.

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La propuesta busca facilitar la programación de partidos y evitar empalmes con compromisos de selecciones nacionales, especialmente en el ciclo rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. La distribución de grupos para este torneo coloca a Tigres, Rayadas, Cruz Azul, Toluca, Juárez, León, Atlante, Santos y Querétaro en el Grupo A; mientras que América, Chivas, Pumas, Pachuca, Atlas, Xolos, San Luis, Necaxa y Puebla integran el Grupo B.

El torneo ahora se llamará Liga Femenil BBVA partiendo del Apertura 2026
El torneo ahora se llamará Liga Femenil BBVA partiendo del Apertura 2026 (X / LigaFemenilBBVA)

Lo que dejó la primera fecha

Atlante escribió historia en su debut en la Liga Femenil BBVA al imponerse 1-0 a Necaxa en el sur de la Ciudad de México. El equipo dirigido por Nicolás Morales dominó el partido, pero fue hasta el minuto 77 cuando Alexia Villanueva marcó de cabeza el primer gol en la historia del club en la competencia, asegurando su primera victoria.

El debut como local en el Apertura 2026 servirá para homenajear los títulos obtenidos en la Liga MX Femenil y Concacaf.

En Torreón, América inició la defensa de su título con un triunfo contundente de 3-0 sobre Santos en el TSM Corona. Alexa Soto abrió el marcador al minuto 3, Gabriela García amplió la ventaja antes del descanso y Geyse Ferreira sentenció el encuentro en la segunda mitad, mostrando el dominio de las Águilas en su presentación.

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