México ya conoce a su rival para los cuartos de final del Campeonato CONCACAF Sub 20

El tricolor busca clasificar tanto al Mundial de la especialidad como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (X/ @miseleccionsubs)

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México enfrentará a Panamá el próximo miércoles 5 de agosto en los cuartos de final del Campeonato CONCACAF Sub 20, tras completar una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas. El equipo nacional llega como favorito, respaldado por un desempeño sólido en la primera ronda.

Este partido es decisivo para el conjunto mexicano, ya que una victoria le aseguraría el boleto a la Copa Mundial de la FIFA Sub 20, que se celebrará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Además, el triunfo permitiría a México mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un reto clave para el futbol juvenil nacional. El partido ante Panamá será un punto de inflexión en el camino de la selección Sub 20.

Fase de grupos perfecta

El Tri domina el partido contra los caribeños con una destacada actauación de Hugo Camberos. (X)

La Selección Mexicana Sub 20 ha sabido capitalizar el respaldo de su afición durante la fase de grupos del Campeonato CONCACAF, disputada íntegramente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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El ambiente favorable y el apoyo constante desde las gradas han sido elementos clave para que el equipo dirigido por Alex Diego mantenga un desempeño sólido y constante.

El Tricolor cerró la primera ronda con paso perfecto, sumando tres victorias consecutivas que lo colocan a un triunfo de asegurar su boleto al Mundial Sub 20.

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En su debut, México superó 3-0 a Antigua y Barbuda, mostrando una ofensiva efectiva y dominio en todas las líneas. En el segundo partido, la selección nacional derrotó 2-0 a Costa Rica, consolidando su liderato en el grupo y dejando claro el nivel competitivo del equipo.

Para el último encuentro de la fase de grupos, México selló su clasificación con una contundente victoria 4-0 sobre Guatemala.

Además del rendimiento ofensivo, la defensa mexicana destacó al no permitir goles en contra durante los tres partidos, igualando así lo que logró la selección mayor en la fase de grupos de la última Copa del Mundo.

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Este desempeño perfecto aumenta las expectativas de cara a la etapa de eliminación directa, donde la selección buscará concretar su pase al Mundial Sub 20 y continuar en la lucha por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final

Hug Cambs ha destacado en el Premundial Sub-20 de la Concacaf con goles y asistencias para la Selección Mexicana. (X/ @miseleccionsubs)

Después de conocer que México tendrá que medirse a Panamá para disputarse la clasificación al Mundial Sub 20, a continuación te presentamos el resto de cruces para la ronda de cuartos de final, los cuales se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc:

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Martes 4 de agosto

Estados Unidos vs Guatemala

Costa Rica vs Haití

Miércoles 5 de agosto

México vs Panamá

Canadá vs Jamaica

Por su parte, las semifinales y final se disputarán en el Estadio Banorte, recinto que volverá a ser sede de un torneo importante con las semifinales programadas para disputarse el viernes 7 de agosto, mientras que el domingo 9 se llevaría a cabo el encuentro por la medalla de oro.

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