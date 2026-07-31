México ya está en Cuartos de Final: ¿qué sigue para el Tri Sub-20 en el Premundial?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Sub-20 cerró con paso perfecto la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf al imponerse con autoridad por 4-0 a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, resultado que le permitió asegurar el liderato del Grupo B y avanzar a los Cuartos de Final del certamen.

Con tres triunfos en igual número de partidos, el equipo dirigido por Álex Diego dio un paso más rumbo a sus grandes objetivos: conseguir uno de los boletos al Mundial Sub-20 de 2027 y pelear por el campeonato que otorgará el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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México resolvió el partido con autoridad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro comenzó con un ritmo equilibrado, ya que Guatemala intentó disputar la posesión y generó aproximaciones durante los primeros minutos. Sin embargo, conforme avanzó el primer tiempo, el conjunto mexicano tomó el control del balón y comenzó a generar mayor peligro gracias a la movilidad de Hugo Camberos, Luis Gamboa, Sigala y Gómez.

La resistencia guatemalteca terminó al minuto 44. Tras un tiro de esquina y una segunda jugada dentro del área, Diego Ramírez apareció en el segundo poste para rematar y abrir el marcador justo antes del descanso.

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En la segunda mitad, México mantuvo el dominio y amplió la ventaja al minuto 54, cuando Hugo Camberos aprovechó una jugada colectiva, ganó un rebote dentro del área y definió mano a mano para colocar el 2-0.

Diez minutos después, Luis Gamboa sentenció prácticamente el encuentro al conducir un contragolpe y definir con un disparo cruzado para el 3-0.

Cuando el partido agonizaba, Nelson Cedillo firmó uno de los mejores goles de la noche con un potente cobro de tiro libre al minuto 90, decretando el 4-0 definitivo.

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El Tri ya espera rival en Cuartos de Final

(Conade)

Con este resultado, México concluyó la fase de grupos con nueve puntos y el liderato absoluto del Grupo B, además de confirmar su condición como uno de los principales candidatos al título del Premundial Sub-20.

Ahora, la Selección Mexicana deberá esperar a que concluyan los demás grupos para conocer a su rival en los Cuartos de Final, instancia que será decisiva, ya que una victoria le asegurará uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

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Además, si logra conquistar el campeonato regional, obtendrá su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.