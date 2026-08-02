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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 2 de agosto

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La agenda de movilizaciones sociales para este 2 de agosto de 2026 en Ciudad de México reporta múltiples actividades: concentraciones, rodadas de motociclistas, ciclistas y en patines, así como eventos de esparcimiento en distintas alcaldías. Destacan movilizaciones de colectivos en defensa de derechos animales, feministas, y usuarios de cannabis; además de rodadas por aniversarios de agrupaciones bikers y eventos deportivos y culturales como partidos de futbol, festivales, ferias y celebraciones patronales. Se prevé la participación de diversas organizaciones y la posible afectación vial en varias zonas de la ciudad.

13:18 hsHoy

La zona cercana al Teatro Metropólitan, en calle Independencia número 90 de la alcaldía Cuauhtémoc, experimentará afectaciones vehiculares a partir de las 17:00 horas debido a un evento programado.

La marcha avanza por Eje 1 Poniente en la alcaldía Cuauhtémoc tras haber partido desde Avenida Paseo de la Reforma en dirección al oriente (X@OVIALCDMX)
La marcha avanza por Eje 1 Poniente en la alcaldía Cuauhtémoc tras haber partido desde Avenida Paseo de la Reforma en dirección al oriente (X@OVIALCDMX)
13:17 hsHoy

La circulación en el Anillo Periférico, desde la Glorieta de Vaqueritos hasta Eje 10 Sur, presenta un avance favorable a las 07:11.

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