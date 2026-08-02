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Gobierno de Sheinbaum busca beneficiar a 12 millones de familias con programa de vivienda

La presidenta entregó viviendas, escrituras y finiquitos en Oaxaca, además de supervisar obras del Plan General Lázaro Cárdenas en la Mixteca

Gobierno de Sheinbaum busca beneficiar a 12 millones de familias con programa de vivienda (Foto: Presidencia)
Gobierno de Sheinbaum busca beneficiar a 12 millones de familias con programa de vivienda (Foto: Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que 12 millones de familias mexicanas serán beneficiadas con los distintos programas de vivienda impulsados por su administración, lo que representa cerca de una tercera parte de los hogares del país. El anuncio fue realizado durante la entrega de apoyos del programa Viviendas para el Bienestar en el desarrollo habitacional Pueblos Hermanos, ubicado en Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca.

Durante el evento, la mandataria destacó que la política de vivienda de su gobierno busca garantizar el acceso a una casa digna, regularizar la propiedad y facilitar el mejoramiento de viviendas para millones de mexicanos.

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"Cerca de una tercera parte de todas las familias mexicanas se va a beneficiar con este programa“, afirmó la titular del Ejecutivo federal ante los asistentes.

Gobierno proyecta beneficiar a 12 millones de familias

Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)
Gobierno de Sheinbaum busca entregar más de un millón de Viviendas para el Bienestar hasta 2030. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum explicó que el programa nacional de vivienda contempla diversas acciones enfocadas en resolver problemas históricos relacionados con créditos, acceso a vivienda y certeza jurídica.

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De acuerdo con la presidenta, 5.2 millones de familias ya fueron beneficiadas mediante la reestructuración de créditos considerados impagables, permitiendo que miles de personas mejoren sus condiciones financieras y puedan conservar su patrimonio.

Asimismo, informó que durante el sexenio se construirán 1.8 millones de Viviendas para el Bienestar, destinadas principalmente a familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Otro de los ejes del programa contempla el otorgamiento de apoyos y créditos para el mejoramiento de vivienda. En este rubro, el gobierno federal prevé beneficiar a 1.8 millones de familias, quienes podrán realizar ampliaciones, remodelaciones o mejoras en sus hogares mediante financiamiento o apoyos directos.

Además, la administración federal entregará un millón de escrituras, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias que habitan viviendas sin documentos que acrediten legalmente su propiedad.

A estas acciones se suman los créditos del Infonavit, mediante los cuales se estima apoyar a 2.2 millones de familias. La presidenta aclaró que estos financiamientos son independientes del programa Viviendas para el Bienestar.

"Son 12 millones de familias las que vamos a beneficiar en seis años con el programa de vivienda y particularmente el programa de Vivienda para el Bienestar“, reiteró.

Entregan departamentos, escrituras y finiquitos en Huajuapan

Como parte de la gira de trabajo por Oaxaca, la presidenta encabezó la entrega de los primeros 68 departamentos del desarrollo habitacional Pueblos Hermanos.

También otorgó 162 constancias de finiquito, documento que acredita la liquidación total de créditos de vivienda, así como 133 escrituras, con las que decenas de familias obtuvieron certeza legal sobre sus propiedades.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para ampliar el acceso a vivienda social y regularizar miles de inmuebles en distintas entidades del país.

Supervisa avances del Plan General Lázaro Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum muestra los avances en la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Huajuapan de León, Oaxaca, se detalla la instalación de paneles solares y la función de remoción de materia orgánica, se muestra el avance muestra la evolución de la obra.

Previo al evento en Huajuapan de León, Claudia Sheinbaum visitó el municipio de Santo Domingo Tonalá, donde supervisó los avances del Plan General Lázaro Cárdenas, proyecto integral que contempla obras de infraestructura y desarrollo social para la región Mixteca.

Entre las acciones consideradas destacan la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, el fortalecimiento de planteles educativos y apoyos dirigidos a los artesanos de la zona.

La mandataria también anunció que su gobierno rehabilitará las casas de salud para que funcionen adecuadamente y puedan ofrecer servicios médicos a la población.

Asimismo, adelantó que se analizará una nueva tarifa eléctrica para las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por los municipios, al considerar que actualmente enfrentan costos elevados por el consumo de energía.

Según explicó, el alto costo de la electricidad ha provocado que diversas plantas permanezcan fuera de operación, afectando el tratamiento del agua y los servicios básicos en varias comunidades de la región.

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