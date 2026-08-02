¿La sal de grano evita que la ropa negra se despinte? Esto dicen los expertos

La sal no fija el color de la ropa negra en el lavado doméstico, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, la creencia de que añadir sal de grano al lavado doméstico protege el color de la ropa oscura se ha extendido ampliamente en redes sociales y consejos familiares.

Sin embargo, las investigaciones científicas y las recomendaciones de instituciones especializadas desmienten esta idea.

Desde la década de 1990, universidades estadounidenses y organismos de la industria de la limpieza han realizado estudios rigurosos que descartan la eficacia de la sal común como fijador de color en prendas ya teñidas.

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El consenso es claro: el truco viral no solo es ineficaz, sino que puede generar una falsa seguridad en los consumidores.

Estudios universitarios y evidencia técnica

Investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln, encabezados por Rose Marie Tondl y Patricia Cox Crews, publicaron en 1991 el folleto técnico “NF91-44 Ineffectiveness of Home Remedy Dye Setting Treatments”.

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Este documento evaluó la eficiencia real de remedios caseros como la sal y el vinagre para fijar tintes en tejidos de algodón.

En la investigación, se analizaron diferentes tipos de colorantes y se sometieron las telas a lavados controlados con y sin esos aditivos.

El artículo científico de Patricia Cox Crews, titulado “Effectiveness of Dye Setting Treatments on Cotton Fabrics Dyed with Direct, Reactive, and Vat Dyes”, publicado en la revista Clothing and Textiles Research Journal en 1989, concluyó que ningún tratamiento casero con sal o vinagre redujo de manera significativa la pérdida de color.

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Es más, algunos aumentaron el desteñido. Ambas publicaciones subrayan que la sal solo tiene un papel en el proceso industrial de teñido, no en el lavado doméstico.

¿Crees que la sal de grano es el truco infalible para que tu ropa oscura no se despinte? Las universidades y los expertos lo desmienten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desmontando mitos del lavado doméstico

El equipo de AnswerLine, servicio de extensión de la Iowa State University, ha abordado directamente el mito de la sal como fijador de color para consumidores.

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En sus materiales, los especialistas afirman que la creencia de que lavar con sal o vinagre puede “arreglar” el color es infundada.

Explican que la sal puede servir como auxiliar durante la tintura industrial, facilitando la absorción del colorante en la fibra, pero una vez que la prenda está terminada, añadir sal en casa no tiene ningún efecto fijador.

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Además, AnswerLine advierte que los métodos tradicionales de vinagre y sal, que podían tener sentido con tintes y fibras antiguos, ya no funcionan con los colorantes sintéticos actuales.

De hecho, insisten en que muchos usuarios que creen ver resultados en realidad están eliminando restos de tinte suelto, algo que ocurriría igual sin añadir sal.

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Recomendaciones técnicas para ropa oscura

El American Cleaning Institute (ACI), representante de los fabricantes de productos de limpieza en Estados Unidos, ha publicado diversas guías sobre el cuidado de ropa oscura.

En sus materiales, el ACI no menciona la sal como herramienta para fijar el color, sino que recomienda usar detergentes específicos para prendas oscuras, lavar en agua fría, reducir la fricción y secar al aire evitando el calor excesivo.

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La institución destaca que la pérdida de color suele depender de la calidad del tinte y del proceso industrial, no de prácticas caseras posteriores.

Consumer Reports, organización de referencia para los consumidores estadounidenses, coincide en sus recomendaciones: sugiere lavar la ropa negra del revés, usar detergentes líquidos formulados para colores, optar por ciclos suaves y evitar sobrecargar la lavadora.

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En ningún momento propone el uso de sal en el lavado doméstico como solución para preservar el color.

Explican que la sal puede servir como auxiliar durante la tintura industrial, facilitando la absorción del colorante en la fibra, pero una vez que la prenda está terminada, añadir sal en casa no tiene ningún efecto fijador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no funciona la sal de grano como fijador en casa?

La base científica detrás de la ineficacia de la sal en el lavado doméstico es clara.

Los procesos industriales de teñido utilizan sal para aumentar la afinidad entre el tinte y la fibra, pero este efecto solo se produce bajo condiciones controladas de pH, temperatura y concentración de colorante, difíciles de reproducir en casa.

Cuando el consumidor añade sal en la lavadora, la prenda ya ha sido teñida, lavada y enjuagada en fábrica; el tinte está fijado o, si no lo está, se irá desprendiendo progresivamente con los lavados, con o sin sal.

Los estudios de Patricia Cox Crews y Rose Marie Tondl demostraron que los tratamientos domésticos con sal no solo son ineficaces, sino que pueden incluso agravar la pérdida de color en algunos casos.

Además, los especialistas de la Iowa State University agregan que la persistencia del mito se debe a la coincidencia con otras buenas prácticas (como lavar en agua fría o separar colores), que sí ayudan a preservar el color, y al sesgo de confirmación que lleva a los usuarios a atribuir falsamente la mejora a la sal.

Recomendaciones avaladas por instituciones: qué sí funciona

En vez de confiar en remedios caseros, las instituciones especializadas recomiendan:

Elegir prendas de calidad con tintes estables y leer cuidadosamente las etiquetas de cuidado

Lavar la ropa oscura en agua fría y con ciclos cortos

Usar detergentes líquidos formulados para ropa oscura o con “protección de color”

Dar la vuelta a las prendas para reducir la fricción

Evitar la exposición al sol y el secado a altas temperaturas

Separar rigurosamente la ropa por tonos en cada lavado

Cuando una prenda pierde color pese a seguir estas pautas, la causa suele ser un problema de origen en la fabricación, no un error en el lavado doméstico.

En esos casos, tanto el American Cleaning Institute como Consumer Reports sugieren reclamar al comercio o al fabricante, ya que la pérdida de color por tintes inestables es, en general, irreversible.

Guía de cuidados efectivos para prendas oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de la sal de grano frente a la evidencia científica

La revisión de materiales técnicos y estudios universitarios muestra que la sal de grano no es el secreto para conservar el color de la ropa oscura.

Instituciones como la Universidad de Nebraska-Lincoln, Iowa State University, el American Cleaning Institute y Consumer Reports coinciden en que los remedios caseros con sal carecen de fundamento experimental y no figuran en las guías de cuidado avaladas por expertos.

La solución está en prácticas informadas y productos diseñados para este fin, no en trucos sin respaldo.

Para el consumidor, esto supone un llamado a la cautela ante los “hacks” virales y a confiar en las recomendaciones de entidades especializadas.