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Aldo Rendón explota contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026: “Ya no la soporto”

Durante la primera semana de convivencia dentro de la casa la cantante ha acumulado una serie de conflictos con sus compañeros

Aldo Rendón explota en contra de Marina Ochoa
Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )
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El stylist Aldo Rendón estalló en contra de Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que la cantante señalara a Karina Torres y Gema Garoa por no limpiar los baños de la casa.

Todo comenzó la mañana después de la primera Fiesta Temática de la temporada, durante el desayuno Mariana Ochoa cuestionó a los habitantes sobre la limpieza de los baños.

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Aldo Rendón contestó que tanto Karina Torres como Gema Garoa iban a realizar la limpieza de los baños en cuanto despertaran.

Ochoa no cedió y comentó que seguían dormidas pero Rendón la interrumpió para señalar que ellas no son “mucamas” de nadie.

“Bueno, pues no es mucama. Cuando se levante los va a lavar. O sea, no se va a levantar a la hora que ustedes quieran que esté limpio el baño”, comentó.

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El tema cesó por durante el desayuno y parte de la mañana, posteriormente tanto Karina como Gema realizaron la limpieza de los baños junto a sus compañeros.

Aldo Rendón y Mariana Ochoa pelean durante el desayuno
Aldo Rendón y Mariana Ochoa tuvieron un desencuentro durante el desayuno (Captura de pantalla )

La actitud de Ochoa durante la despensa

Durante el transcurso del día a los habitantes se les proporcionó una tableta para realizar la compra semanal luego de superar la Prueba por el presupuesto semanal y conseguir el cien por ciento del dinero para realizar la despensa general de todos los habitantes.

Una tarea que principalmente Yahir, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa realizaron en conjunto, sin embargo algunos habitantes señalaron la actitud de Ochoa mientras realizaban las compras de la casa.

Uno de los habitantes que cuestionó la actitud de Mariana Ochoa fue Aldo Rendón, con el que Ochoa había tenido un breve roce por la mañana.

Mientras se encontraba con Karina Torres y Gema Garoa el stylist señaló que “se le acabó el amor” hacía Mariana Ochoa, compartió el breve enfrentamiento que habían tenido durante el desayuno.

Rendón aseguró que nominará a Ochoa en caso de que regrese este domingo: “Yo, la voy a nominar, no lo aguanto, se me acabo el amor”.

Aldo comentó que incluso Cynthia Klitbo notó que el stylist estaba enojado por la forma en que la cantante se refirió a ellas y la limpieza del baño: “Pues es que no es la casa de Mariana, le di la oportunidad yo también, pero ahorita ya no la soporto”.

Rendón aseguró que Mariana Ochoa es muy intensa y que esa personalidad no le gusta: “Para mí esa personalidad que es como... porque no tiene nada malo nunca, con nadie, no es mala leche con nadie, pero es su personalidad, como ahorita vela. O sea, si tú dices: ‘Limón’ ella dice ‘no, mejor otra cosa’”.

Aldo Rendón comparte con sus compañeros el problema con Mariana Ochoa
Aldo Rendón comparte con Karina Torres y Gema Garoa el roce que tuvo con Mariana Ochoa (Captura de pantalla )

Conflicto con Arantza Ruiz por el desayuno

En el segundo día de convivencia, Arantza Ruiz acusó a Mariana Ochoa de adjudicarse el mérito de un desayuno que ella había preparado de madrugada.

Según Arantza, se desveló por insomnio y picó toda la verdura; por la mañana, Ochoa llegó a la cocina y comenzó a ofrecer los ingredientes a los compañeros como si los tuviera listos ella.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Roces repetidos con Cynthia Klitbo

Esta ha sido la dinámica más recurrente hasta ahora, los enfrentamientos con la actriz Cynthia Klitbo han girado en torno a la convivencia doméstica:

Durante labores de limpieza, Klitbo reprendió a Ochoa por usar un trapo de microfibra de la cocina para limpiar los espejos del baño.

Ochoa se defendió diciendo que La Jefa le había pedido específicamente hacerlo así.

Klitbo insistió en que los utensilios deben usarse por separado por higiene y llegó a decir: “Vamos a terminar limpiando la cocina con trapos llenos de caca”.

Ochoa le respondió con una indirecta: “Necesitas salir bonita en la tele, mi Cynthia”.

Cynthia Klitbo pelea con Mariana Ochoa
Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa protagonizaron una pelea dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Tras este conflicto Klitbo, quien padece la enfermedad de Hashimoto, lloró al ver que sus compañeros comían sin restricciones mientras ella no podía hacerlo.

Ochoa, lejos de mostrar empatía, criticó su actitud junto a Memo Schutz y Yahir, argumentando que no pueden ser “niñeros” de cada habitante: “Somos adultos, ya también es responsabilidad de cada uno”.

Esta serie de roces con sus compañeros han marcado la primera semana de Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México.

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