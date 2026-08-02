El futuro de Obed Vargas apunta fuera del Atlético de Madrid: cinco clubes de Europa lo querrían

Pese a sumar minutos como titular en la pretemporada de LaLiga, la permanencia de Obed Vargas en el Atlético de Madrid permanece en duda.
El mediocampista mexicano de 20 años atraviesa días de incertidumbre mientras se define su lugar en el plantel colchonero y aparecen opciones en el futbol europeo.
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Aunque Vargas mantiene su proyección en el Viejo Continente, su futuro inmediato podría tomar un giro en el próximo mercado de verano ante la fuerte competencia interna y el posible interés de clubes en España y Francia.
Participación de Obed como titular y con gol en pretemporada
En los últimos días, Vargas ha sumado confianza en el cuadro de Simeone. En el más reciente amistoso fue titular frente al Manchester United, donde disputó 45 minutos en el mediocampo colchonero:
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- Precisión en 11 de 13 pases intentados.
- Dos recuperaciones clave y un despeje.
- Colaboración defensiva que sostuvo la ventaja parcial del equipo al medio tiempo.
Aunque no registró acciones ofensivas destacadas, su presencia fue factor hasta su sustitución, momento en que el Atleti perdió el equilibrio y permitió la remontada de los Red Devils.
Además, días antes, Obed marcó su primer gol con el Atlético de Madrid al cobrar un penal en el amistoso ante Getafe.
Competencia interna en el Atlético de Madrid
La pelea por un puesto en el mediocampo es una de las barreras principales para la continuidad de Obed Vargas en el club. Diego Simeone cuenta con una plantilla donde destacan:
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- Koke
- Pablo Barrios
- Johnny Cardoso
- Rodrigo Mendoza
- Morten Hjulmand
- Marcos Llorente
Todos estos futbolistas tienen más recorrido en Europa y serían considerados opciones prioritarias para el club, lo que deja a Vargas en desventaja para la nueva temporada.
En este sentido, la directiva estaría valorando la opción de una cesión que le permita sumar minutos y regresar más consolidado en el futuro.
Los clubes europeos que estarían interesados en Vargas
Ante la posibilidad de salir cedido, Obed Vargas no carecería de pretendientes. De acuerdo con reportes provenientes de la prensa española, cinco clubes de Europa habrían manifestado interés en incorporarlo a préstamo:
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- Celta de Vigo (España)
- Osasuna (España)
- Getafe (España)
- Rennes (Francia)
- Estrasburgo (Francia)
El joven mexicano ha participado en 13 partidos oficiales con el Atlético de Madrid y fue mundialista con México en 2026, lo cual eleva su perfil.
De esta manera, el desenlace dependerá de la decisión que tome el cuerpo técnico al cierre de la pretemporada y de las negociaciones que concrete la directiva colchonera. La continuidad de Obed en Europa parece garantizada, pero su destino oficial aún no se define.
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