Así fue el regreso de Matías Almeyda a Guadalajara

El argentino hizo su retorno a la Perla Tapatía, donde consiguió múltiples títulos bajo el mando de las Chivas Rayadas del Guadalajara. (REUTERS)

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Matías Almeyda regresó este sábado a Guadalajara, ciudad donde consiguió algunos de los mayores logros de su carrera como director técnico al frente de Chivas.

Sin embargo, en esta ocasión, el argentino volvió como entrenador de Rayados de Monterrey y su destino fue el Estadio Jalisco, casa del acérrimo rival del Rebaño Sagrado, los Rojinegros del Atlas.

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A su llegada a la Perla Tapatía, Almeyda fue recibido entre aplausos y muestras de cariño por parte de la afición local. Muchos seguidores, tanto de Chivas como de Rayados, se dieron cita en las inmediaciones del hotel de concentración del equipo regiomontano para saludar al entrenador, pedirle fotografías y solicitar autógrafos, recordando el paso exitoso que tuvo al frente del equipo rojiblanco.

Ya en la cancha, el equipo regiomontano se impuso con autoridad al Atlas, logrando una victoria de 2-0 como visitantes.

Matías Almeyda y Orbelín Pineda atienden a fans de Chivas

Orbelín Pineda y Matías Almeyda. Foto: bnsports.gr

La llegada de Matías Almeyda y Orbelín Pineda al hotel de concentración de Rayados en Guadalajara, Jalisco, generó una escena que rápidamente captó la atención de los seguidores rojiblancos.

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Un grupo de aficionados de Chivas aguardaba la llegada de ambos con una camiseta del club y tanto el técnico argentino como el mediocampista mexicano accedieron a firmarla. El gesto evocó la etapa dorada que los unió en el Rebaño Sagrado y que permanece fresca en la memoria de la afición.

La relación entre Almeyda y Pineda se remonta a la época en la que el argentino asumió la dirección técnica de Chivas, entre 2015 y 2018, un periodo que la afición considera uno de los más exitosos de la última década.

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Bajo la conducción de Almeyda, el Guadalajara conquistó el título de Liga MX en el Clausura 2017, además de sumar la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

Durante ese ciclo, Orbelín Pineda, quien en ese entonces daba sus primeros pasos en el máximo circuito, se consolidó como una pieza fundamental en el esquema del entrenador. Juntos, lograron alzar cuatro títulos y fortalecieron una conexión que se forjó dentro de la cancha del Estadio Akron y que, a pesar del tiempo, sigue vigente.

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Casi diez años después, el futbol volvió a reunirlos, aunque ahora con la camiseta de Rayados. Pineda se integró al club regiomontano el 18 de julio de 2026, procedente del AEK Atenas, en una transferencia que rondó los 8 millones de dólares.

La directiva de Monterrey activó la cláusula de rescisión para cumplir con la petición expresa de Almeyda, quien ya había dirigido al mediocampista en Grecia y lo consideró esencial para reforzar el mediocampo albiazul.

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El jugador guerrerense, que firmó contrato hasta 2029, llega respaldado por su experiencia internacional, con dos Copas Oro ganadas con la Selección Mexicana y participaciones en los Mundiales de Qatar 2022 y el del 2026.

Esa trayectoria, sumada a la confianza del técnico, explican por qué Almeyda lo ve como un hombre clave en su nuevo proyecto con Rayados.

Palabras de Matías Almeyda a Hernán Crespo

Hernán Crespo y Matías Almeyda fueron compañeros en River Plate. (REUTERS/Jean Carniel

El enfrentamiento entre los estrategas, quienes iniciaron su carrera profesional en River Plate y compartieron varias convocatorias con la selección de Argentina, se dio en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Durante la conferencia de prensa desde el Estadio Jalisco, Matías Almeyda reconoció el valor de su colega al frente del Atlas y resaltó la amistad que los une desde hace décadas.

“Somos amigos, hemos crecido juntos desde los 15 años que salimos de River y hemos pasado por muchos lugares en diferentes circunstancias juntos. Fuimos un grupo muy unido”, señaló el ‘Pelado’ ante los medios, recordando los orígenes y la trayectoria compartida con el actual técnico rojinegro.

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Almeyda admitió que el reencuentro, ahora como rivales, le resultó peculiar después de tantos años trabajando del mismo lado:

“Encontrarlo después de tanto tiempo como adversario me resultó raro porque siempre defendíamos lo mismo. Sí he jugado en contra de él, pero esta vez era diferente y le deseo lo mejor, van a tener un gran entrenador”, afirmó.

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El técnico de Rayados subrayó que el futbol permite este tipo de relaciones y deseó éxito al cuerpo técnico del Atlas:

Es sano, es de lo sano del futbol y creo que es una buena incorporación él y su cuerpo técnico y no puedo hablar otra cosa porque lo quiero, me dio mucho gusto verlo”.