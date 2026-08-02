Dan prisión preventiva al “R1″, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: estará en el Altiplano

El líder de "Los Rs" fue traslado a la FEMDO en Ciudad de México tras ser detenido en Jalisco. Foto: FGR

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, fue puesto en prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en su contra y de Jesús “N” tras ser detenidos en Atotonilco el Alto, Jalisco.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial valoró los argumentos y les dictó prisión preventiva oficiosa por su probable participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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La decisión se tomó luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que tanto el “R1″ como Jesús “N” fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Foto: Archivo

El “R1″ es identificado como líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

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Cabe señalar que por este proceso aún no ha sido imputado, por lo que será en los próximos días en los que podría ser presentado para que comience el proceso correspondiente.

La detención de Álvarez Ayala se llevó a cabo en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado jueves 30 de julio.

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Tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, los elementos fueron desplegados al municipio de Atotonilco el Alto, donde fueron agredidos a balazos por escoltas del “R1″. El enfrentamiento dejó como saldo un agresor abatido.

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

*Información en desarrollo...