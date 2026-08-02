Marina del Pilar reconoce haber entrado a EEUU con un ‘permiso especial’ pese a tener la visa revocada

En una entrevista con N+ Univisión, la mandataria de Baja California afirma que cruza al país vecino en una ocasión para una reunión sobre seguridad pública, sin detallar la figura migratoria ni la autoridad que la avala

Guardar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reconoció en entrevista con N+ Univisión que ingresó a territorio estadounidense en al menos una ocasión después de que le fue revocada su visa de turista, mediante lo que describió como un "permiso especial“, sin precisar qué autoridad lo otorgó ni bajo qué figura migratoria.

El viaje sin visa

Cuestionada directamente sobre si había estado en Estados Unidos tras el retiro de su visa —ocurrido hace más de un año, según su propio relato—, la mandataria respondió: "Sí, fue una vez, justamente a esta reunión en la cual vimos exclusivamente temas de seguridad pública“. Al preguntársele quién autorizó su entrada, señaló que fue ”una autorización por parte, un permiso especial“, sin abundar en detalles sobre el origen de dicho permiso.

PUBLICIDAD

La justificación: seguridad pública, no seguridad nacional

Ese viaje está vinculado a una de las reuniones que la gobernadora sostuvo con el intermediario que se presentó, según ella misma narró, como asesor del HSI o del FBI, sin que pudiera verificar esa identidad en su momento. Cuando la entrevistadora le señaló que en los audios filtrados se le escucha ofrecer compartir información obtenida en las mesas de seguridad binacionales, Ávila respondió: "Yo no discutí temas de seguridad nacional en ningún momento“, e insistió en marcar una distinción: ”Son [temas de] seguridad pública. Es seguridad pública, no seguridad nacional“.

En una entrevista con Sin Embargo, la mandataria estatal vincula los señalamientos del exgobernador con la anulación de un acuerdo para una planta solar en Mexicali, al señalar que no tenía aval federal

“Están medio editados”: la explicación sobre el ofrecimiento tras mencionarse la extradición

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando la periodista le señaló que, en los audios, la oferta de compartir lo escuchado en las mesas de seguridad aparece justo después de que se menciona la palabra extradición, y le preguntó directamente por qué estaba ofreciendo esa información en ese momento específico. Ávila no negó el contenido, pero atribuyó la secuencia a un problema de edición: "No, están ahí medio editados los audios“, respondió, y reiteró que lo único que ella señalaba era que en las mesas de seguridad se aborda seguridad pública, no información sensible. La gobernadora no precisó qué parte exacta de la grabación considera editada ni ofreció detalles adicionales sobre en qué momento del audio ubica esa alteración.

PUBLICIDAD

La periodista volvió a cuestionarla sobre cómo justificaba hablar de temas de seguridad —así fueran de carácter local— con una persona cuya identidad no había podido comprobar. Ávila respondió que, ante esa incertidumbre, ella misma remitió el tema a las vías formales: "Todos estos temas hay que verlos por la vía formal“, dijo, y agregó que le insistió a su interlocutor que cualquier planteamiento se tratara a través de un abogado.

Sin precisiones sobre el permiso

La gobernadora no detalló si el permiso especial fue tramitado por alguna dependencia del gobierno de Estados Unidos, ni si existió alguna excepción migratoria formal que le permitiera ingresar pese a la revocación de su visa. Tampoco especificó la fecha exacta del viaje, aunque lo situó en el contexto de las reuniones binacionales de seguridad que, según dijo, mantiene de manera regular con autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

Contexto: mesas binacionales “de manera constante”

Ávila defendió que este tipo de encuentros forman parte de la cooperación institucional habitual entre Baja California y Estados Unidos en materia de seguridad, migración y temas comerciales, y afirmó que existe incluso un área de enlace binacional para mantener esa comunicación de forma “respetuosa e institucional”. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre los términos exactos del permiso que le habría permitido ingresar al país sin visa vigente.