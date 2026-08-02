Lluvia, granizo y “Matilda”: así fue el concierto de Harry Styles en la CDMX el 1 de agosto

Alexander Ortíz/Infobae México

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Bajo el cielo de la Ciudad de México, miles de fans con corbatas personalizadas y pulseras de colores se congregaron en el Estadio GNP Seguros este 1 de agosto, esperando a Harry Styles.

La lluvia cayó con fuerza poco antes del concierto, el granizo cubrió el piso y las asistentes, lejos de desanimarse, lo transformaron en una fiesta: juegaron con el hielo como si fuera nieve, se tomaron fotos y compartieron freebies de Harry, reforzando la comunidad que rodea cada cita con el cantante británico.

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La noche llevaba una promesa desde días antes: la presentación de Jorja Smith como telonera. Pero la tormenta cambió el destino. El retraso obligó a modificar los planes y la cantante ya no salió al escenario.

En las tribunas y la cancha, la expectativa crecía. La lluvia se había detenido. A las 21:30 horas, una ovación recibió a Harry Styles, quien apareció entre luces y humo mientras el piso aún resbalaba por la lluvia reciente.

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Fans de Harry Styles prepararon sus freebies con antelación (Amisadai González)

Harry Styles agradece a México y baila pese a la lluvia

El inicio resulta accidentado: Styles sufre un resbalón apenas pisa el escenario, evidencia de que la superficie sigue húmeda. El incidente no detiene la energía.

El cantante se pone de pie, sonríe y agradece a México por la espera. Miles de celulares iluminan el estadio mientras arranca con “Golden” y “Adore You”.

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A lo largo de la noche, Styles baila y recorre la pasarela, interactúa con el público y recoge regalos que las y los asistentes lanzan al escenario.

Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Recibe un sombrero de mariachi y no duda en ponérselo, desatando otra oleada de aplausos. Entre canción y canción, el cantante se toma el tiempo para felicitar a una fan por su cumpleaños y a otra por su próxima boda. Cada gesto refuerza la cercanía que Styles mantiene con sus seguidores.

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Un cambio inesperado: “Matilda” sustituye a “Love of My Life”

Uno de los momentos más esperados llega cuando toca la parte de la canción sorpresa.

Una noche antes, Harry había cantado “Love of My Life”, pero esta vez decidió que “Matilda” sería la elegida. El público reacciona con sorpresa y emoción. El estadio guarda silencio unos segundos antes de acompañar los versos. Para muchas asistentes, la elección representa un guiño especial, una complicidad entre artista y audiencia en una noche marcada por el clima y la espera.

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El primer concierto global de Harry Styles en streaming por Netflix redefine la distribución digital de espectáculos musicales internacionales

La lista de canciones incluye éxitos como “Watermelon Sugar”, “Fine Line” y “Sign of the Times”. Cada interpretación es acompañada por coros multitudinarios, saltos y bailes. Las fans, muchas de ellas con outfits coloridos y detalles inspirados en el cantante, se abrazan, lloran y celebran juntas.

El concierto se convierte en un espacio de encuentro, donde la música y el ritual de compartir freebies y accesorios refuerza la experiencia colectiva.

El cierre: fuegos artificiales y una fiesta con “As It Was”

Hacia el final, con “Sign of the Times”, Styles lanza fuegos artificiales que iluminan por segundos el cielo de la capital.

Fuegos artificiales estallan en el cielo nocturno sobre un recinto al aire libre. Una multitud asiste a un concierto, con luces de teléfonos móviles visibles entre el público. Un escenario con pantallas y luces proyecta haces de luz. Este video documenta el espectáculo en vivo y la pirotecnia durante el concierto de Harry Styles. (Zurisaddai González/Infobae)

El público grita y aplaude. El último acto llega con “As It Was”: la canción se convierte en una celebración. Miles bailan y cantan, ajenos al cansancio y a la tormenta que marcó la jornada. El estadio vibra con la energía de un show que, pese a los imprevistos, logra reunir a una comunidad que espera, baila y resiste bajo la lluvia.

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La noche termina y las asistentes se despiden entre abrazos. El piso aún resbala, pero la sensación predominante es la de haber sido parte de un evento irrepetible. Harry Styles en la CDMX deja una colección de momentos que se suman a la memoria colectiva de sus fans mexicanas.